Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" і назвав причину

Іран заявив про психологічну війну з боку Ізраїля.

Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" та залучення всього опору у разі атаки на Ліван.

Про це заявили в Постійному представництві Ірану при Організації Об'єднаних Націй.

"Хоча Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про наміри напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, то почнеться війна на знищення. Всі варіанти, включаючи повне залучення всіх Фронтів Опору, залишаються на столі", – йдеться у дописі, опублікованому у соцмережі Х.

Нагадаємо, Нетаньягу жорстко прокоментував пропозицію Байдена про перемир'я у Секторі Гази.

Читайте також провідні новини дня: