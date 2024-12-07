Ядерна зброя: Іран прискорює збагачення урану - Гроссі

У МАГАТЕ вважають, що потужності Ірану зі збагачення урану можуть зрости в 7-8 разів.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран збільшив швидкість збагачення урану до 60% чистоти. Цей показник наближається до збройового рівня у 90%, що викликає занепокоєння західних країн.

Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє видання Reuters.

У доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зазначено, що цей процес дозволяє Ірану потенційно виготовити ядерну зброю. Західні країни висловлюють занепокоєння, оскільки подібне збагачення не відповідає цілям цивільної ядерної програми.

МАГАТЕ підтвердило, що виробничі потужності Ірану зростають, і він може збагачувати понад 34 кг урану до 60% чистоти на місяць лише на заводі Фордо. Іран також продовжує збагачення в Натанзі. За словами Гроссі, потужності Ірану можуть зрости в 7-8 разів. МАГАТЕ закликає Іран до посилення заходів безпеки, щоб переконатися, що Фордо не "зловживають для виробництва урану з рівнем збагачення, вищим за той, який заявляв Іран, і щоб не було перенаправлення заявленої ядерної енергії".

Минулого тижня у Європі та Ірані обговорювали можливість поновлення переговорів щодо ядерної програми перед можливим поверненням Дональда Трампа на посаду президента США.

Водночас Тегеран різко відреагував на резолюцію, яку минулого місяця внесли Великобританія, Німеччина, Франція та США, звинувативши Іран у недостатній співпраці з МАГАТЕ.

"Це серйозний ескалаційний крок Ірану, який ми рішуче засуджуємо. Очевидно, що такі заходи значно погіршують рамки для дипломатичних зусиль", - повідомило джерело в міністерстві закордонних справ Німеччини.

Келсі Девенпорт, директор із політики нерозповсюдження в Асоціації з контролю над озброєннями, застерегла, що прискорення збагачення урану в Ірані є "небезпечною ескалацією", яка може зірвати перспективи дипломатичних переговорів із США.

"Підвищення спроможності швидшого переходу до збройового урану вартістю кількох бомб збільшує ризик прорахунків і військових дій", - зазначила Девенпорт.

Гроссі зазначив, що минулого місяця Тегеран погодився обмежити свої запаси збагаченого урану до 60%. За словами дипломатів, цей крок був спричинений тим, що Рада керуючих МАГАТЕ, яка складається з 35 країн, не прийняла резолюцію проти Ірану через його недостатню співпрацю з агентством.

"У нас немає жодного дипломатичного процесу, який міг би призвести до деескалації або більш стабільного рівняння, коли мова йде про Іран", - заявив Гроссі.

Водночас країни E3 заявили про намір відновити переговори до жовтня 2025 року, коли спливає термін дії угоди 2015 року. Угода скасувала санкції проти Ірану в обмін на обмеження в його атомній програмі, але після виходу Трампа з угоди, Іран відмовився від цих обмежень.

Нагадаємо, в МАГАТЕ заявили, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей.

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