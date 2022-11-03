Іран проти Саудівської Аравії: чи буде велика війна на Середньому Сході і кому вона вигідна

США, Саудівська Аравія та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил у регіоні через загрозу з боку Ірану.

Ще 1 листопада Саудівська Аравія поділилася зі США розвідувальними даними, які свідчать про підготовку Іраном “неминучого нападу” на це королівство, а також на іракське місто Ербіль, де базуються американські збройні сили. За опублікованою тоді інформацією, агресія може розпочатися у найближчі 48 годин, тобто до кінця доби 3 листопада.

США, Саудівська Аравія та кілька інших сусідніх з нею держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про загрозу нового воєнного конфлікту на Середньому Сході.

Причини загострення стосунків

Влада Саудівської Аравії попередила США, що Іран планує найближчим часом напасти на королівство та північний Ірак задля відволікання свого населення від антиурядових протестів.

Раніше Іран стверджував, не надавши доказів, що Саудівська Аравія, а також США та Ізраїль стоять за антиурядовими протестами, які тривають у країні від середини вересня.

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У жовтні командувач Корпусу вартових Ісламської революції Ірану попередив Саудівську Аравію про необхідність зменшити висвітлення протестів в Ірані супутниковими каналами на мові фарсі, зокрема телеканалом Iran International, який підтримує Саудівська Аравія та який базується в Лондоні. Про це нагадує Al Jazeera.

“Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся в наші внутрішні справи через ці ЗМІ. Ви залучені до цієї справи і знаєте, що ви вразливі”, — заявив генерал-майор Хоссейн Саламі.

Перші ознаки конфлікту

Від кінця вересня Іран почав атакувати північний Ірак. З території Ісламської республіки було випущено десятки балістичних ракет і безпілотників. Один із дронів збили американські військові, оскільки той летів до іракського міста Ербіля, де базуються війська США.

Іран причиною своїх атак вказував спалах протестів на своїй території, організованих нібито курдськими сепаратистськими угрупованнями, що перебувають в Ербілі.

Реакція США

За словами прессекретаря Міноборони США Пета Райдера, Пентагон стурбований попередженнями від Саудівської Аравії та готовий відреагувати, якщо Іран здійснить атаку.

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"Ми залишаємо за собою право захищати себе незалежно від того, де служать наші сили, в Іраку чи деінде", – додав він.

В Саудівській Аравії уже розміщені американські винищувачі F-22. Як повідомив CNN неназваний американський чиновник, вони готові протистояти будь-яким загрозам. За інформацією видання, ціллю ймовірної атаки Ірану можуть бути енергетичні об’єкти.

Заперечення Ірану

У середу, 2 листопада, Іран заперечив загрозу для Саудівської Аравії.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що такі повідомлення є "безпідставними звинуваченнями" і спрямовані на те, щоб заплямувати відносини Тегерана з його сусідами.

“Ісламська Республіка Іран вважає встановлення та покращення стабільності й безпеки в регіоні можливими шляхом конструктивної взаємодії з сусідами та буде серйозно домагатися цього”, — цитує його заяву Al Jazeera.

Рука Москви

Військовий експерт Олег Жданов вважає, до війни проти Саудівської Аравії Іран може підштовхувати Росія.

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У коментарі ТСН.ua він сказав, що це потрібно Кремлю, щоб відволікти увагу від війни в Україні.

"Це вигідно Росії, бо будь-яка війна може відволікти увагу від нашої війни з РФ. Тут дуже складна політична формула. І для нас це вигідно, бо тоді Іран може не передавати РФ зброю, а з іншого - Саудівська Аравія уже звернулася до США по військову допомогу. Для нас це може виявитися проблемою, бо тоді нам надаватимуть менше зброї. А РФ робитиме все, що завгодно, щоб відволікти увагу від України", - пояснив Олег Жданов.

Довідка

Іран та Саудівська Аравія є провідними державами ісламського світу, але належать до різних відгалужень цієї релігії.

Ісламська республіка Іран перебуває під владою духовного лідера шиїтів — аятоли Алі Хаменеї. Королівство Саудівська Аравія є провідною ісламською сунітською державою.

2016 року Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після того, як іранські протестувальники штурмували її посольство в Тегерані через страту шиїтського проповідника.

2019 року США та Саудівська Аравія звинуватили Іран у причетності до великої атаки на сході Саудівської Аравії, яка вдвічі скоротила видобуток у багатому на нафту королівстві та спричинила стрибок цін на енергоносії. Іранці заперечували, що стоять за нападом.

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