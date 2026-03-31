Іран пригрозив атаками на західні корпорації: оприлюднено список

КВІР заявив про можливі удари по компаніях, пов’язаних із США, та оприлюднив перелік корпорацій і попередження для людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іран попередив про атаки на компанії США / © Getty Images

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що відповість на будь-які замахи, завдаючи ударів по компаніях, пов’язаних зі Сполученими Штатами.

Відповідну заяву було поширено із попередженням для працівників та цивільного населення, передає ClashReport.

Зокрема, співробітникам рекомендовано залишити робочі місця, а жителям, які перебувають у радіусі одного кілометра від таких об’єктів, — переміститися у безпечні райони.

Список компаній США, що потенційно потрапляють під удар Ірану

У списку компаній, які можуть стати цілями Ірану, названо низку міжнародних корпорацій, серед яких:

  • Cisco,

  • HP,

  • Intel,

  • Oracle,

  • Microsoft,

  • Apple,

  • Google,

  • Meta,

  • IBM,

  • Dell,

  • Nvidia,

  • JPMorgan Chase,

  • Tesla,

  • General Electric,

  • Boeing та інші.

У заяві також зазначається, що ці заходи нібито можуть набути чинності від 20:00 за тегеранським часом 1 квітня.

Наразі офіційної реакції з боку США або згаданих компаній не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше йшося про контроль над Ормузькою протокою. Експерти зазначали, що це дає Ірану фінансову і політичну перевагу. Аналітики Financial Times проаналізували ситуацію із Ормузькою протокою.

