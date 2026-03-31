Іран пригрозив атаками на західні корпорації: оприлюднено список

Іран попередив про атаки на компанії США

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що відповість на будь-які замахи, завдаючи ударів по компаніях, пов’язаних зі Сполученими Штатами.

Відповідну заяву було поширено із попередженням для працівників та цивільного населення, передає ClashReport.

Зокрема, співробітникам рекомендовано залишити робочі місця, а жителям, які перебувають у радіусі одного кілометра від таких об’єктів, — переміститися у безпечні райони.

Список компаній США, що потенційно потрапляють під удар Ірану

У списку компаній, які можуть стати цілями Ірану, названо низку міжнародних корпорацій, серед яких:

Cisco,

HP,

Intel,

Oracle,

Microsoft,

Apple,

Google,

Meta,

IBM,

Dell,

Nvidia,

JPMorgan Chase,

Tesla,

General Electric,

Boeing та інші.

У заяві також зазначається, що ці заходи нібито можуть набути чинності від 20:00 за тегеранським часом 1 квітня.

Наразі офіційної реакції з боку США або згаданих компаній не оприлюднено.

