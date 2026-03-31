Іран пригрозив атаками на західні корпорації: оприлюднено список
КВІР заявив про можливі удари по компаніях, пов’язаних із США, та оприлюднив перелік корпорацій і попередження для людей.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що відповість на будь-які замахи, завдаючи ударів по компаніях, пов’язаних зі Сполученими Штатами.
Відповідну заяву було поширено із попередженням для працівників та цивільного населення, передає ClashReport.
Зокрема, співробітникам рекомендовано залишити робочі місця, а жителям, які перебувають у радіусі одного кілометра від таких об’єктів, — переміститися у безпечні райони.
Список компаній США, що потенційно потрапляють під удар Ірану
У списку компаній, які можуть стати цілями Ірану, названо низку міжнародних корпорацій, серед яких:
Cisco,
HP,
Intel,
Oracle,
Microsoft,
Apple,
Google,
Meta,
IBM,
Dell,
Nvidia,
JPMorgan Chase,
Tesla,
General Electric,
Boeing та інші.
У заяві також зазначається, що ці заходи нібито можуть набути чинності від 20:00 за тегеранським часом 1 квітня.
Наразі офіційної реакції з боку США або згаданих компаній не оприлюднено.
