Іран пригрозив перейти до наступу в Ормузькій протоці, якщо переговори зі США проваляться

Іран та США / © Getty Images

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Іран може перейти до «повністю наступальної» військової стратегії, якщо дипломатичні зусилля щодо завершення війни зі США остаточно проваляться. Зокрема, Тегеран погрожує діями в Ормузькій протоці та ширшому регіоні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За його словами, іранські структури мають бути готовими до ескалації, а в разі провалу дипломатії Тегеран може завдати «своєчасного і точного» удару, щоб прорвати американську морську блокаду.

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Ситуація загострилася після того, як США відмовилися продовжувати дію тимчасової домовленості, укладеної 17 червня. Документ передбачав 60 днів для досягнення ширшої угоди щодо іранської ядерної програми та американських санкцій. Президент США Дональд Трамп 17 серпня заявив, що Вашингтон не планує продовжувати домовленість.

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Фактичне перемир'я швидко почало руйнуватися через суперечку щодо контролю над Ормузькою протокою. Іран наполягає, що домовленість давала йому право керувати судноплавством у протоці, яку він поділяє з Оманом. США таке трактування відкинули. До початку нинішньої війни через цей стратегічний маршрут проходила приблизно п'ята частина світових потоків нафти та скрапленого природного газу.

Водночас, за повідомленнями американських ЗМІ, адміністрація Трампа намагалася вести неофіційні переговори з представниками Корпусу вартових ісламської революції. У Білому домі прагнули з'ясувати, наскільки офіційні іранські переговорники справді представляють позицію впливового військового керівництва країни.

Окремо Іран веде переговори з Оманом щодо управління Ормузькою протокою. Трамп, коментуючи можливу роль Маската, пригрозив Оману військовим ударом у разі, якщо країна стане на заваді планам Вашингтона.

Reuters зазначає, що війна вже призвела до загибелі тисяч людей, переважно в Ірані та Лівані, а бойові дії суттєво вплинули на енергетичні ринки. Під час конфлікту ф'ючерси на нафту Brent сягали $126 за барель, хоча 17 серпня ціна становила $90,87.

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Нагадаємо, Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном має намір оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. В Ірані категорично відкинули такі претензії та заявили, що протока залишатиметься закритою, доки Вашингтон не виконає умови Тегерана.

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