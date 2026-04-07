Іран пригрозив ударом по американському центру ШІ: деталі

Прапор Ірану. / © Associated Press

Іран пригрозив завдати удару по американському центрі штучного інтелекту, що розташований в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це заявило інформаційне агентство Tasnim з посиланням на іранських військових, пише CNN.

Зазначається, що американський центр штучного інтелекту «Зоряна брама» в Абу-Дабі, який розробляється спільно з OpenAI, Oracle та Nvidia, «розташований в межах досяжності іранських ракет».

«Іран визначив це як стратегічну ціль і вважає себе вправним відповісти у відповідь відповідно до своїх законних прав», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що заява пролунала після авіаудару по Тегеранському технологічному університету імені Шаріфа. Наразі США не підтвердили свою причетність до цієї атаки. Внаслідок удару пошкоджено обчислювальний центр університету та графічний процесор, який забезпечує інфраструктуру для можливостей штучного інтелекту країни.

Як повідомлялося, віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф накинувся на президента США Дональда Трампа за «божевілля та невігластво» після атаки на Університет Шаріфа. З його слів, атаку нібито було здійснено бомбами, що здатні пробивати бункери.