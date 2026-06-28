"Іран припинить існування": Трамп відреагував на удари Тегерана по базах США в Кувейті та Бахрейні

Президент США Дональд Трамп погрожує знищити Іран / © ТСН.ua

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Збройні сили Ірану завдали масованих ударів безпілотниками та балістичними ракетами по територіях Кувейту і Бахрейну. Ця цілеспрямована атака стала прямою військовою відповіддю на попередні бомбардування іранської стратегічної інфраструктури з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це пише AP news.

Головними цілями для повітряного терору були обрані місця дислокації американських військових баз у цих сусідніх арабських країнах. Такі радикальні дії агресора поставили під загрозу остаточного зриву всі поточні переговори щодо встановлення тривалого перемир’я на Близькому Сході.

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Конфлікт навколо Ормузької протоки

Спроби міжнародної спільноти відкрити новий безпечний маршрут біля узбережжя Оману спровокували це жорстке збройне протистояння. Іранська сторона категорично наполягає на своєму одноосібному праві контролювати стратегічну протоку, через яку традиційно транспортується п’ята частина світових енергоресурсів. Намагаючись зупинити рух альтернативним коридором, іранські військові вже двічі атакували комерційні судна.

Ці інциденти серйозно підривають дію попереднього меморандуму, який надавав сторонам шістдесят днів для узгодження умов довготривалого миру. Дипломатичні дискусії мали вирішити критичні питання щодо вільного транзиту кораблів, зняття економічних санкцій та майбутнього запасів високозбагаченого урану. Тепер цілеспрямовані збройні напади ризикують остаточно торпедувати мирну угоду ще до моменту її фінального підписання.

«Будь-яке втручання в це питання, будь-яка спроба встановити нові домовленості лише призведе до подальших ускладнень, затримає відкриття Ормузької протоки і підвищить рівень напруженості», — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Наслідки атак на сусідні держави

Під час нічного обстрілу системи протиповітряної оборони Кувейту успішно перехопили дві балістичні ракети, уникнувши людських жертв та масштабних руйнувань. Офіційною мішенню цієї атаки була авіабаза Аль-Асад, де традиційно дислокуються численні американські армійські підрозділи. Водночас у Бахрейні серйозних пошкоджень зазнав восьмиповерховий житловий будинок неподалік міжнародного аеропорту, де був повністю зруйнований верхній поверх.

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Ця арабська держава є місцем постійного базування П’ятого флоту США, штаб-квартира якого неодноразово ставала мішенню протягом тривалого конфлікту. Місцеве міністерство закордонних справ різко засудило збройний напад, назвавши його свідомим та систематичним актом агресії проти суверенітету королівства. Офіційні представники наголосили, що такі руйнівні дії Тегерана не є випадковим ізольованим інцидентом.

Взаємні удари та знищення інфраструктури

Поточній ескалації передувала успішна операція американських сил, які завдали потужних ударів по іранській військовій інфраструктурі. Військові знищили важливі системи спостереження, вузли зв’язку та великі склади зберігання безпілотників. Ця жорстка відповідь послідувала за зухвалою атакою агресора на комерційний танкер Kiku, який транспортував сиру нафту для Катару.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на порушення домовленостей, публічно підтвердивши факт знищення іранських радарних станцій. Він наголосив, що терпець американської сторони стрімко вичерпується, і подальші провокації отримають надзвичайно руйнівну військову відповідь. Очільник Білого дому попередив про готовність застосувати максимальну силу для остаточного завершення цього протистояння.

«Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран припинить своє існування. Ми будемо змушені завершити цю роботу військовим шляхом», — написав Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

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Ультиматуми та загроза великої війни

Відповідальність за ракетний терор офіційно взяв на себе Корпус вартових ісламської революції, який контролює весь арсенал балістичної зброї країни. Це елітне військове формування підпорядковується винятково верховному лідеру аятолі Моджтабі Хаменеї та зараз акумулює максимальний вплив у державі. Військове керівництво прямо погрожує повністю зупинити всі поточні переговорні процеси у разі продовження бойових дій з боку США.

Зі свого боку американське військове командування чітко артикулювало, що агресор мав реальний шанс дотримуватися угоди про припинення вогню, але свідомо обрав шлях конфронтації. Згідно з даними систем відстеження, атакований танкер Kiku намагався скористатися безпечним міжнародним маршрутом біля узбережжя Оману, щоб оминути іранські територіальні води. Такі цілеспрямовані напади на торговельні судна роблять перспективи мирного врегулювання конфлікту дедалі примарнішими.

Нагадаємо, Іран атакував дронами судно в Ормузькій протоці. Попри те, що внаслідок влучання кораблю було завдано значних ушкоджень, він усе ж зміг продовжити свій рух за визначеним курсом.

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