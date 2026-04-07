Іран призупинив прямі переговори зі США / © Getty Images

Іран припинив безпосередні контакти зі США після заяви президента Дональда Трампа про можливе знищення «цілої цивілізації» Ірану.

Про це стало відомо 7 квітня, передає WSJ.

«Переговори про припинення вогню через посередників з Пакистану та інших країн наразі призупинені, але остаточно не зірвані», — йдеться у повідомленні.

За даними американських та ізраїльських джерел, США та Ізраїль посилили військовий тиск на Іран, щоби змусити Тегеран відкрити Ормуз для проходу суден.

Внаслідок атак постраждали військові та енергетичні об’єкти. Щодо цивільних втрат інформація наразі уточнюються.

Заява Трампа, після якої Іран відмовився від переговорів

«Ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і повернути її назад буде неможливо», — раніше заявив президент США.

Тим часом іранці вийшли на протести. Вони утворили живий ланцюг вздовж мостів і біля електростанцій.

«Деякі готувалися до нових ударів, інші реагували з байдужістю або обуренням», — передають кореспонденти видання.

Зазначимо, що іранські офіційні особи вже повідомляли про жертви серед цивільного населення, зокрема внаслідок удару по залізничному мосту в місті Кашан.

Раніше Іран пропонував США та Ізраїлю власний план з 10 пунктів для завершення конфлікту та розглядав 45-денне перемир’я через регіональних посередників.