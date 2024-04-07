Іран публічно погрожує Ізраїлю: жодне посольство більше не є безпечним

Іранський генерал стверджує, що Ізраїль уже закрив 28 своїх дипломатичних представництв "через страх".

У неділю, 7 квітня, високопоставлений іранський генерал Ях'я Рахім Сафаві публічно заявив, що жодне посольство Ізраїлю більше не є безпечним.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву військового радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Він також додав, що від учорашнього дня Ізраїль уже "закрив 28 посольств через страх", включно з дипломатичними представництвами в Йорданії, Єгипті, Бахрейні та Туреччині, але ця інформація не була підтверджена іншими джерелами.

Погрози ізраїльським посольствам пролунали на тлі звинувачень Ізраїлю в повітряному ударі по консульству Ірану в сирійському Дамаску. Ях'я Рахім Сафав заявив, що напад є "порушенням міжнародних законів".

Нагадаємо, під час удару 1 квітня по дипломатичному представництву Ірану в Сирії загинув бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). Іран одразу пообіцяв помститися Ізраїлю, водночас Ізраїль не підтвердив причетність до цієї атаки.

У п'ятницю, 5 квітня, представники США заявили, що перебувають у стані підвищеної готовності щодо можливого значного удару Ірану по цілях в Ізраїлі.

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