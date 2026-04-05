Світ
4851
3 хв

Іран розгортає війну?: Європу сколихнула серія нічних атак і підпалів — FT

Група «Ашаб аль-Ямін», яка використовує пов'язані з Іраном телеграм-канали, взяла на себе відповідальність за напади на машини швидкої допомоги, синагогу та банки.

© Getty Images

У Європі зафіксували серію нічних атак на цивільні об’єкти, за якими може стояти нове маловідоме угруповання. Один із таких інцидентів стався у північному Лондоні: троє чоловіків із каністрою підпалили автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській медичній службі, після чого втекли. В ударах підозрюють Іран, який міг розпочати війну проти ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Що відомо про вибухи і підпали

Напад, який потрапив на камери відеоспостереження, став частиною ширшої хвилі атак у різних країнах Європи. Йдеться про підпали та спроби вибухів у Бельгії, Нідерландах і Франції.

За даними дослідників, угруповання Ashab al-Yamin з’явилося лише на початку березня і до цього взагалі не згадувалося ані в інтернеті, ані поза ним.

Експерти зазначають, що така «раптова поява з нізвідки» є нетиповою. Аналітики припускають, що за діяльністю групи можуть стояти спецслужби Ірану, які використовують методи так званої гібридної війни.

Зокрема, атаки відбуваються на тлі загострення між США, Ізраїлем та Іраном, а цілями зловмисників стають єврейські громади та американські фінансові установи.

У Парижі наприкінці березня поліція запобігла теракту біля офісу Bank of America — його також пов’язують із цією мережею. Загалом у кількох країнах уже затримали підозрюваних віком від 14 до 23 років.

У Великій Британії трьох молодиків звинуватили у підпалі — їм від 17 до 20 років. Водночас правоохоронці офіційно не підтверджують їхній зв’язок із Ashab al-Yamin.

Слідчі в різних країнах наразі перевіряють, чи справді ця група існує як організована структура, чи йдеться про інформаційну операцію або прикриття.

Відомо, що 9 березня Ashab al-Yamin оголосила про «початок військових операцій проти інтересів США та Ізраїлю у світі», а вже за два дні взяла на себе відповідальність за підпал синагоги в бельгійському Льєжі.

Експерти не виключають, що йдеться про схему, коли виконавців вербують через соцмережі — зокрема Telegram, Snapchat або TikTok — за невеликі гроші. Таких людей використовують як «одноразових агентів».

За даними французьких ЗМІ, один із підлітків, затриманих у Парижі, заявив, що погодився на злочин за винагороду від 500 до 1000 євро після контакту в соцмережах.

В Ірані офіційно заперечують будь-яку причетність до цих подій і заявляють про дотримання міжнародного права.

Тим часом хвиля атак уже викликала занепокоєння серед єврейських громад і працівників фінансового сектору. У деяких банках у Парижі співробітникам навіть дозволили тимчасово працювати дистанційно.

Аналітики наголошують: головна мета подібних атак — не лише матеріальні збитки, а й створення атмосфери страху та нестабільності.

«Суть гібридної війни — посіяти хаос і дестабілізувати суспільство», — зазначають експерти.

Війна в Ірані — останні новини

Іран різко відповів на нові погрози Трампа, який заявив про можливі удари, якщо Тегеран не виконає вимоги США. У відповідь іранські військові попередили, що подальша ескалація конфлікту може перетворити регіон на «справжнє пекло» для США та їхніх союзників, включно з Ізраїлем. Реакція Тегерана пролунала на тлі загострення відносин і напруженості між країнами.

Трамп заявив, що внаслідок «масованого удару» по Тегерану загинули «багато» іранських військових керівників. Він також опублікував відео з вибухами та літаками. Втім деталей про жертви чи підтверджень цього удару від офіційних джерел наразі немає.

