Іран стоїть за крок від створення власної ядерної зброї, - NYT

За даними МАГАТЕ, у країні уже виробляють достатню кількість збагаченого урану.

В Ірані отримали можливість продукувати достатню кількість збагаченого урану для виготовлення однієї ядерної боєголовки.

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомляє The New York Times.

Видання нагадує, що Іран та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовились підтримувати взаємодію, зокрема до ядерних об’єктів країни пообіцяли допустити інспекторів агентства.

Відповідно до інформації МАГАТЕ за минулий тиждень, Іран отримав можливість виробляти достатньо урану для ядерної зброї, хоча саме збирання боєголовки займе набагато більше часу — місяці або навіть роки.

У виданні припустили, що Іран у такий спосіб намагається чинити тиск на США щодо повернення до ядерної угоди з країною, із якої вони вийшли в 2018 році, запровадивши жорсткі санкції. Адміністрація Джо Байдена вирішила відновити з цього приводу переговори з Іраном, але в Тегерані вимагають перед початком переговорів скасувати санкції.

Видання зазначає, що Іран ще ніколи не був настільки близький до створення ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше у Північній Кореї заявили про успішні запуски крилатих ракет далекого радіусу дії. Нова ракета влучила у ціль на відстані 1500 км.

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