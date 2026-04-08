Іран та Ізраїль погодилися на перемир’я слідом за США

Іран та Ізраїль слідом за Сполученими Штатами погодилися припинити вогонь на два тижні.

Про це інформують CNN та NYT.

CNN з посиланням на чиновника в Білому домі повідомляє, що Ізраїль припинить обстріли Ірану на час переговорів.

Іран теж прийняв пропозицію Пакистану щодо двотижневого перемир’я. Припинення вогню схвалив новий верховний лідер аятолла Моджтаба Хаменеї.

Сторони погодилися, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за умови координації зі Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень.

Переговори щодо постійного припинення вогню будуть відбуватися в Ісламабаді.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про проведення інтенсивних переговорів щодо війни в Ірані.

Ми раніше інформували, що у переговорах між США та Іраном за останню добу з’явилися ознаки прогресу, однак досягнення угоди про припинення вогню до встановленого Дональдом Трампом дедлайну виглядає малоймовірним.