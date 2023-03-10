Іран та Саудівська Аравія домовились відновити дипломатичні відносини

Країни розірвали дипломатичні відносини у 2016 році після страти в Ер-Ріяді шиїтського проповідника.

Іран та Саудівська Аравія домовились нормалізувати дипломатичні відносини, які були повністю розірвані між країнами у 2016 році.

Про це повідомляє видання Irna.

У повідомленні вказується, що керівники Міністерств закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян та Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели особисту зустріч на полях конференції у Йорданії. Сторони домовились відновити дипломатичні відносини.

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Також у Пекіні перемовини провели секретар Вищої ради національної безпеки Ірану та його саудівський колега. За підсумками була прийнята тристороння заява, у якій зазначено, що країни поновлюють дипломатичні відносини та знову відкриють свої посольства.

Погоджено, що посольства відкриються протягом наступних двох місяців.

Саудівська Аравія та Іран розірвали дипломатичні відносини у 2016 році після того, як в Ер-Ріяді влада стратила шиїтського проповідника Шейха Німра аль-Німра, після чого іранські паломники штурмували саудівське посольство у Тегерані. У відповідь Саудівська Аравія розірвала з Іраном дипломатичні відносини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну вперше відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії. До цього жоден із його попередників не бував у нашій державі з офіційним візитом.

Також ми інформували, що голова Міністерства розвідки Ірану Есмаїл Хатіб пригрозив Саудівській Аравії, що "стратегічне терпіння" Тегерану може скінчитись.

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