Переговори США та Ірану

У переговорах між Сполученими Штатами та Іраном сторонами було досягнуто принципового прогресу, що свідчить про можливе наближення укладення мирної угоди.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, США та Іран «в принципі згодні» укласти угоду за результатами переговорів. Про це заявив ключовий пакистанський посередник, який бере участь у діалозі між сторонами.

За його словами, впродовж останніх днів неофіційна дипломатія дала відчутні результати.

Зокрема, під час зустрічей у Тегерані цього тижня вдалося зрушити з місця низку складних питань.

Як зазначається, важливу роль у просуванні переговорного процесу відіграв де-факто керівник Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір. Він допоміг сторонам подолати найбільш чутливі розбіжності.

За попередньою інформацією, наступним етапом може стати підписання меморандуму про взаєморозуміння. Після цього сторони розраховують протягом приблизно 60 днів вийти на повноцінну угоду.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що угода перебуває на фінальному етапі, а конфлікт «має незабаром завершитися».

Він також допустив можливість візиту до Ісламабада у разі підписання документа.

Водночас джерела в Ірані наголошують, що між сторонами все ще залишаються певні розбіжності, які потребують додаткового узгодження.

Раніше повідомлялося, що угода щодо припинення війни між США та Іраном передбачає звільнення з-під американських санкцій 20 мільярдів доларів із заморожених іранських коштів в обмін на відмову цієї країни від своїх запасів збагаченого урану.

Ми раніше інформували, що ціни на сиру нафту впали приблизно на 10% після того, як Іран оголосив, що Ормузька протока «повністю відкрита» для всіх комерційних транспортних засобів.