Іран тимчасово закриває свій повітряний простір для єгипетських цивільних літаків

В Ірані це пояснили проведенням військових навчань.

Тегеран звернувся до Каїру з вимогою до єгипетських авіакомпаній уникати повітряного простору Ірану протягом трьох годин четверга.

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В Ірані це пояснили проведенням військових навчань, інформує AP.

Міністерство цивільної авіації Єгипту заявило, що заборона на відвідування повітряного простору Ірану діятиме з 4:30 до 7:30 ранку, однак за яким часом наразі не відомо.

У міністерстві додали, що попередження Ірану також поширювалося на три години раніше у середу.

В свою чергу глава міжнародного аеропорту Ірану в Тегерані Саїд Чаландарі в інтервʼю ЗМІ спростував повідомлення про те, що було випущено попередження не входити в повітряний простір західного Ірану, але незрозуміло, чи це стосується всієї країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден намагається запобігти великій війні на Близькому Сході, та чи вдасться.

Крім того, ми також інформували, що на тлі загострення на Близькому Сході Росія передала Ірану "Іскандери" і РЕБи.

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