Іран цинічно привітав українців з Різдвом
Держава, яка передала Росії ударні безпілотники «Шахеди», сподівається на встановлення миру в Україні наступного року.
Посольство Ірану, який відкрито сприяє російській агресії в Україні, цинічно привітало українських громадян з Різдвом та Новим роком.
Відео з привітанням опубліковане на сторінці дипломатичної установи у Facebook.
Посол країни, яка постачає державі-агресорці «Шехеди», що вбивають українців, заявив, що «щиро вітає» народ України з Різдвом та початком Нового року.
На вітальній листівці, яка з’являється на відео, зазначено, що Іран висловлює сподівання, що 2026 рік «стане провісником встановлення тривалого миру та добробуту для України».
На відео є також зображення з християнських храмів у Ірані, де святкують Різдво.
В оформленні привітання використані ялинкові прикраси у вигляді кульки в кольорах національних прапорів Ірану та України.
«Сподіваємося, що в Новому році, зі встановленням стійкого миру, ми станемо свідками спокою, процвітання та світлого майбутнього України», — йдеться у написі наприкінці цього відеоролика.
Українці не добирають слів у коментарях до опублікованого «привітання».
Нагадаємо, нещодавно у низці міст Ірану зафіксували масове поширення листівок із пропозицією приєднатися до війська РФ.