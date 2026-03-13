Іран у стані хаосу: новий лідер Хаменеї поранений і не знає про смерть батька

Моджтаба Хаменеї

Новий верховний лідер Ірану поранений і, ймовірно, скалічений.

Про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив під час брифінгу, присвяченому перебігу операції «Епічна лють» проти іранського режиму.

«Учора він виклав заяву, слабку, але без голосу і без відео. Це була письмова заява… В Ірані є багато камер і диктофонів. Чому письмова заява? Думаю, ви знаєте чому. Його батько мертвий. Він наляканий, поранений, тікає, і йому бракує легітимності. Для них це безлад. Хто головний? Іран, можливо, навіть не знає», — сказав Гегсет.

Стан нового лідера та блокування лікарні

Новий верховний лідер Ірану 56-річний Моджтаба Хаменеї, за повідомленнями низки джерел ізраїльського видання I24News, перебуває в реанімації після серйозних поранень, отриманих внаслідок авіаудару. Політик досі не знає, що після загибелі його батька, Алі Хаменеї, 28 лютого, він став наступником на чолі Ісламської Республіки.

За інформацією джерел у Тегерані, Моджтаба Хаменеї госпіталізований до Університетської лікарні Сіна. Значна частина медзакладу заблокована та охороняється співробітниками спецслужб.

Повідомляється, що він не володіє інформацією про перебіг воєнного конфлікту в регіоні, а також про загибель членів своєї родини, зокрема дружини та сина.

Одне з джерел, що контактує з опозиційними активістами в Лондоні, стверджує, що характер травм лідера є критичним: «Він отримав тяжкі поранення, зокрема ампутацію однієї або обох ніг, а також розрив внутрішніх органів. Відомо, що він перебуває в комі».

Призначення і зникнення нового лідера Ірану

Нагадаємо, 8 березня в Ірані визначилися з новим верховним лідером після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Як повідомляють державні іранські медіа, його наступником став син — Моджтаба Хаменеї. Як повідомляла Al Jazeera, 56-річний Моджтаба Хаменеї офіційно очолив країну. Раніше він не обіймав державних посад, однак вважається впливовою фігурою в іранських релігійно-політичних колах.

Потім ізраїльська розвідка повідомила, що новий керівник Ірану міг бути поранений під час атаки. Саме цим пояснювали його тривалу відсутність на публічних заходах після призначення.

12 березня агентство SkyNews повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дістав поранення під час авіаударів США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув його батько аятола Алі Хаменеї. За даними джерел агентсива, поранення Моджтаба Хаменеї зазнав під час тієї ж серії ударів, які стали фатальними для попереднього верховного лідера країни.