ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1019
Час на прочитання
1 хв

Іран ударив дронами по штаб-квартирі нафтового гіганта Кувейту

Іран завдав удару по нафтовому серцю Кувейту: БПЛА атакували штаб-квартиру KPC та міністерство нафти.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
© Вікіпедія/Corvax

Іран завдав удару дронами по штаб-квартирі нафтового гіганта Кувейту — Kuwait Petroleum Corporation

Про це передає Вloomberg.

Пожежа сталася у нафтопереробному комплексі на території Кувейту внаслідок атаки кількох бойових дронів.

У компанії Kuwait Petroleum Corporation вказали, що відомостей про постраждалих під час нальоту БПЛА не надходило. Пошкоджену будівлю, в якій також розташоване міністерство нафти емірату, евакуювали, на місці події працювали пожежники.

Обстріл стався після численних нещодавніх повітряних атак на нафтопереробні заводи Міна Аль-Ахмаді та Міна Абдулла, а також неодноразових атак на аеропорт Кувейту.

За кілька годин до нападу напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars оголосило оновлений «список цілей» у країнах Перської затоки, який включав електричну, водопровідну та парову інфраструктуру, окрім нафтогазових та хімічних активів, що вже зазнали обстрілу.

Війна на Близькому Сході виходить з-під контролю Трампа — останні новини

Раніше колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що розпочинаючи військову операцію проти Ірану, адміністрація Трампа не докінця продумала її наслідки.

Недавно Трамп заявив, що внаслідок «масованого удару» по Тегерану загинули «багато» іранських військових керівників.

Також він пообіцяв Ірану «пекло» через 48 годин. Своєю чергою Іран відповів на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його риторику про «пекло», але вже на адресу Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Дата публікації
Кількість переглядів
1019
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie