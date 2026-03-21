Іран вдарив балістикою по Ізраїлю: під загрозою ядерний об’єкт (відео)

Атака на Ізраїль / © ClashReport

Іранська ракета вразила місто Дімона на півдні Ізраїлю. Саме там розташований головний ядерний об’єкт країни, який вважається ключовим елементом її оборонної інфраструктури.

Про це пише Clash Report.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей.

Що відомо про ядерний об’єкт у Дімоні

Дімона відома тим, що в ній розташований ядерний центр Ізраїлю. За оцінками, саме там виробляється плутоній для незадекларованої програми ядерної зброї.

Атака на Ізраїль / © ClashReport

«Об’єкт був побудований у 1960-х роках за допомогою Франції. Він є центральним елементом політики ядерної неоднозначності Ізраїлю», — йдеться в повідомленні.

Атака на Ізраїль / © ClashReport

На тлі атаки повідомляється, що ізраїльські авіаудари могли бути спрямовані на іранський ядерний об’єкт Натанз.

Атака на Ізраїль / © ClashReport

Нагадаємо, 20 березня, в єврейському кварталі Старого міста Єрусалима, поблизу головних святинь трьох релігій, упав уламок перехопленої іранської ракети. Це сталося приблизно за 400 метрів від мечеті Аль-Акса, Стіни Плачу та Храму Гробу Господнього.

До цього, Іран атакував балістикою військову базу США і Британії, що розташована на острові Дієго-Гарсія. Втім, вони не досягли цілі. Одна з ракет вийшла з ладу під час польоту, а іншу перехопив американський військовий корабель за допомогою ракети-перехоплювача SM-3.