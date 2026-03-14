Світ
262
1 хв

Іран вдарив по міжнародному аеропороту Кувейту: що відомо

Кувейт заявляє про аатку БпЛА з боку Ірану.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед"

Іран вдарив безпілотниками по міжнародному аеропорту Кувейту. Вони поцілили в радарну систему летовища.

Про це повідомив офіційний речник Головного управління цивільної авіації Кувейту Абдулла Аль-Раджі.

Він зазначив, що людських жертв немає.

«Інцидент вдалося врегулювати відповідно до плану надзвичайних дій, який діє з початку кризи, у повній координації з компетентними органами країни. Головне управління цивільної авіації підкреслило свою відданість усім необхідним заходам для забезпечення безпеки та захищеності цивільної авіації в Державі Кувейту», — додав Аль-Раджі.

Також він звернувся з молитвою за захист держави, еміра, народу та уряду від будь-якої шкоди.

Як ми писали раныше, Іран почав завдавати ударів ракетами й дронами по американських банках у країнах Перської затоки, у тому числі по об’єктах США в ОАЕ. Зокрема, цілями стали офіси, пов’язані з американським банком Citigroup, який вважається одним з найважливіших гравців у світовій фінансовій системі. Відео удару по офісу Citibank у Дубаї з’явилося у Мережі. Дані про атаки безпілотників та ракет також зафіксовані у місті Манама, Бахрейн.

