Іран вдарив по міжнародному аеропороту Кувейту: що відомо

"Шахед"

Іран вдарив безпілотниками по міжнародному аеропорту Кувейту. Вони поцілили в радарну систему летовища.

Про це повідомив офіційний речник Головного управління цивільної авіації Кувейту Абдулла Аль-Раджі.

Він зазначив, що людських жертв немає.

«Інцидент вдалося врегулювати відповідно до плану надзвичайних дій, який діє з початку кризи, у повній координації з компетентними органами країни. Головне управління цивільної авіації підкреслило свою відданість усім необхідним заходам для забезпечення безпеки та захищеності цивільної авіації в Державі Кувейту», — додав Аль-Раджі.

Також він звернувся з молитвою за захист держави, еміра, народу та уряду від будь-якої шкоди.

Як ми писали раныше, Іран почав завдавати ударів ракетами й дронами по американських банках у країнах Перської затоки, у тому числі по об’єктах США в ОАЕ. Зокрема, цілями стали офіси, пов’язані з американським банком Citigroup, який вважається одним з найважливіших гравців у світовій фінансовій системі. Відео удару по офісу Citibank у Дубаї з’явилося у Мережі. Дані про атаки безпілотників та ракет також зафіксовані у місті Манама, Бахрейн.