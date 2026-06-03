Іран вдарив по міжнародному аеропорту: є загиблі, багато поранених (фото)

Іран вдарив по міжнародному аеропорту / © Фото з відкритих джерел

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Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта. Внаслідок атаки загинула одна людина, 63 поранені, а роботу летовища тимчасово зупиняли.

Про це повідомляє Reuters.

© Фото з відкритих джерел

За даними авіаційної влади Кувейта, удар спричинив значні руйнування в будівлі термінала. Також пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та дипломатичних представництв.

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Після атаки влада тимчасово призупинила роботу аеропорту, а рейси перенаправили до інших летовищ. Згодом Kuwait Airways відновила польоти з четвертого термінала. Пошкоджень, за попередніми даними, зазнав перший термінал, який обслуговує міжнародні рейси.

Іран вдарив по міжнародному аеропорту. / © Фото з відкритих джерел

Reuters зазначає, що аеропорт лише нещодавно повернувся до повноцінної роботи після попередніх атак. За два дні до нового удару влада повідомляла про завершення ремонтних робіт і відновлення функціонування першого термінала.

Напередодні МЗС Ірану засудило удари США та звинуватило Вашингтон в атаках на іранський нафтовий танкер в Ормузькій протоці й телекомунікаційну вежу на острові Кешм.

Тегеран також поклав частину відповідальності на Кувейт і Бахрейн. В Ірані стверджують, що територія та інфраструктура цих країн нібито використовувалися для підтримки американських військових операцій проти Ірану.

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В іранському МЗС заявили, що залишають за собою «право на самооборону» і готові відповідати на подальші атаки.

Війна навколо Ірану знову загострюється: що відомо

Останніми днями ситуація навколо Ірану знову різко загострилася. США заявили про удари по іранських військових об’єктах після нових атак Тегерана на цілі в Кувейті та Бахрейні.

За даними Центрального командування США, Іран запустив щонайменше п’ять ракет і кілька безпілотників у напрямку Кувейту, Бахрейну та прилеглих акваторій. У Вашингтоні стверджують, що ракети не досягли цілей або були перехоплені силами ППО США та союзників.

У відповідь американські військові завдали удару по об’єкту на іранському острові Кешм в Ормузькій протоці. За даними CENTCOM, ціллю була наземна станція управління дронами та інша військова інфраструктура, яка могла загрожувати американським силам і цивільному судноплавству.

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Іранські державні медіа назвали свої атаки відповіддю на дії США. Натомість Вашингтон заявив, що його удари були самообороною, і звинуватив Тегеран у порушенні домовленостей про припинення вогню.

Окремо CENTCOM повідомило про інцидент з нафтовим танкером в Арабській затоці. За версією американських військових, судно не виконало вимоги сил США і рухалося у напрямку, який порушував обмеження щодо заходу до іранських портів. Після цього танкер, який ішов без вантажу, вивели з ладу. Даних про постраждалих не було.

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