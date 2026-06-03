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Іран вдарив по міжнародному аеропорту: є загиблі, багато поранених (фото)
Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта. Через атаку роботу летовища тимчасово призупиняли, рейси перенаправляли до інших аеропортів, є загиблий і поранені.
Іран завдав ракетно-дронового удару по міжнародному аеропорту Кувейта. Внаслідок атаки загинула одна людина, 63 поранені, а роботу летовища тимчасово зупиняли.
Про це повідомляє Reuters.
За даними авіаційної влади Кувейта, удар спричинив значні руйнування в будівлі термінала. Також пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та дипломатичних представництв.
Після атаки влада тимчасово призупинила роботу аеропорту, а рейси перенаправили до інших летовищ. Згодом Kuwait Airways відновила польоти з четвертого термінала. Пошкоджень, за попередніми даними, зазнав перший термінал, який обслуговує міжнародні рейси.
Reuters зазначає, що аеропорт лише нещодавно повернувся до повноцінної роботи після попередніх атак. За два дні до нового удару влада повідомляла про завершення ремонтних робіт і відновлення функціонування першого термінала.
Напередодні МЗС Ірану засудило удари США та звинуватило Вашингтон в атаках на іранський нафтовий танкер в Ормузькій протоці й телекомунікаційну вежу на острові Кешм.
Тегеран також поклав частину відповідальності на Кувейт і Бахрейн. В Ірані стверджують, що територія та інфраструктура цих країн нібито використовувалися для підтримки американських військових операцій проти Ірану.
В іранському МЗС заявили, що залишають за собою «право на самооборону» і готові відповідати на подальші атаки.
Війна навколо Ірану знову загострюється: що відомо
Останніми днями ситуація навколо Ірану знову різко загострилася. США заявили про удари по іранських військових об’єктах після нових атак Тегерана на цілі в Кувейті та Бахрейні.
За даними Центрального командування США, Іран запустив щонайменше п’ять ракет і кілька безпілотників у напрямку Кувейту, Бахрейну та прилеглих акваторій. У Вашингтоні стверджують, що ракети не досягли цілей або були перехоплені силами ППО США та союзників.
У відповідь американські військові завдали удару по об’єкту на іранському острові Кешм в Ормузькій протоці. За даними CENTCOM, ціллю була наземна станція управління дронами та інша військова інфраструктура, яка могла загрожувати американським силам і цивільному судноплавству.
Іранські державні медіа назвали свої атаки відповіддю на дії США. Натомість Вашингтон заявив, що його удари були самообороною, і звинуватив Тегеран у порушенні домовленостей про припинення вогню.
Окремо CENTCOM повідомило про інцидент з нафтовим танкером в Арабській затоці. За версією американських військових, судно не виконало вимоги сил США і рухалося у напрямку, який порушував обмеження щодо заходу до іранських портів. Після цього танкер, який ішов без вантажу, вивели з ладу. Даних про постраждалих не було.