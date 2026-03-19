Іран вдруге атакував найбільший газовий комплекс світу в Катарі: що відомо

Промислове місто Рас-Лаффан у Катарі / Фото: mapy.com

Промислове місто Рас-Лаффан у Катарі, яке є найбільшим у світі об’єктом з виробництва зрідженого газу, двічі за добу потрапило під обстріл балістичними ракетами.

Головний енергетичний хаб Катару, промислове місто Рас-Лаффан, зазнало значних руйнувань після двох ракетних атак з боку Ірану, здійснених протягом 12 годин. Про це, як передає CNN, повідомила державна компанія QatarEnergy.

Рас-Лаффан розташований приблизно за 80 кілометрів на північ від Дохи. За даними Міжнародного енергетичного агентства, цей індустріальний центр є фундаментом економіки Катару та найбільшим у світі підприємством зі зрідження природного газу (ЗПГ).

Міністерство оборони Катару повідомило рано-вранці у четвер, що по Рас-Лаффану було вдруге завдано удару балістичними ракетами. У QatarEnergy зазначили, що ця атака спричинила «масштабні пожежі та подальші значні руйнування».

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, на місці пожеж працюють рятувальні служби. Нагадаємо, що об’єкт уже зазнав «серйозних пошкоджень» під час попереднього удару в середу. Інформації про загиблих або постраждалих внаслідок обох атак наразі немає.

Атаки відбулися після погроз Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Представники Ірану закликали ворогів «чекати на потужну відповідь» своїх збройних сил, звинувативши США та Ізраїль у диверсіях на іранській паливній та енергетичній інфраструктурі.

