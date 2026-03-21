Іран вдруге за вечір вдарив ракетами по Ізраїлю: сотня поранених, люди під завалами

Атака на Ізраїль / © ClashReport

Іранська балістична ракета вдарила по місту Арад на півдні Ізраїлю. Вже відомо про масові руйнування та численні жертви.

Про це повідомляє Clash Report.

За попередніми даними, внаслідок атаки у місті зафіксовано значні пошкодження інфраструктури. Наразі відомо про близько 100 поранених.

«Ізраїльські ЗМІ повідомляють про близько 100 поранених в Араді, люди також перебувають під завалами», — йдеться в повідомленні.

Інформація щодо кількості загиблих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

Судячи з усього, Іран не збирається зупинятись. Як передає Clash Report, спікер парламенту Ірану оголосив, мовляв, небо Ізраїлю «беззахисне» і анонсував наступні атаки.

«Настав час реалізувати наступні заздалегідь розроблені плани», — заявив він.

Атака Ірану на Ізраїль — останні новини

Нагадаємо, незадовго до цього, Іран вразив місто Дімона на півдні Ізраїлю, де розташований головний ядерний об’єкт країни, який вважається ключовим елементом її оборонної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей.

Дімона відома тим, що в ній розташований ядерний центр Ізраїлю, де, за оцінками, виробляється плутоній для незадекларованої програми ядерної зброї. Об’єкт був побудований у 1960-х роках за допомогою Франції та є центральним елементом політики ядерної неоднозначності Ізраїлю.

На тлі атаки також повідомлялося, що ізраїльські авіаудари могли бути спрямовані на іранський ядерний об’єкт Натанз.

Також, 20 березня, в єврейському кварталі Старого міста Єрусалима, поблизу головних святинь трьох релігій, упав уламок перехопленої іранської ракети. Це сталося приблизно за 400 метрів від мечеті Аль-Акса, Стіни Плачу та Храму Гробу Господнього.