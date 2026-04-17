Іран відкрив Ормузьку протоку: що стало причиною і як відреагував Трамп

Ормузька протока / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Іран оголосив про повністю відкритий прохід через Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

Про це заявив у п’ятницю, 17 квітня, міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі у своєму повідомленні на Х.

За його словами, причиною ухваленого рішення стала угода про припинення вогню в Лівані.

«Прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як уже було оголошено Організацією портів і мореплавства Ісламської Республіки Іран», — наголосив очільник іранського зовнішньополітичного відомства.

Президент США Дональд Трамп привітав таке рішення Ірану та подякував за відкриття протоки, яку чомусь назвав Іранською.

«Іран щойно оголосив, що Іранська протока повністю відкрита і готова для вільного проходу. Дякую», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що перспектива переговорів про припинення війни напряму залежить від того, чи виконають Сполучені Штати взяті на себе зобов’язання, зокрема щодо припинення вогню у Лівані, де Ізраїль продовжує військову операцію проти Хезболли.

Нагадаємо, напередодні, 16 квітня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про перемир’я між Ліваном та Ізраїлем.