Іран відкрив прохід Ормузькою протокою для кількох країн: хто у переліку

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі / © Associated Press

Іран відкрив важливу для транспортування нафти Ормузьку протоку для судноплавства, але тільки для «дружніх» країн, серед яких — Китай та Росія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, якого цитує Clash Report.

«Деяким країнам, які ми вважаємо друзями, ми дозволили прохід через Ормузьку протоку. Ми дозволили прохід Китаю, Росії, Індії, Іраку та Пакистану», — сказав очільник іранського зовнішньополітичного відомства.

Арагчі додав, що Тегеран не бачить причин «дозволяти нашому ворогу проходити через Ормузьку протоку».

«Ворог повинен засвоїти урок, щоб ніколи більше не наважуватися атакувати», — наголосив він.

Блокування Ормузької протоки — останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран найближчим часом не розблокує Ормузьку протоку.

Доходи РФ від експорту нафти стрімко зросли та вже повернулися до рівня березня 2022 року. Така динаміка пов’язана з послабленням санкцій з боку США, а також зі зростанням світових цін на енергоносії на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Тим часом Іран запровадив практику стягнення платежів із деяких суден за безпечне проходження через Ормузьку протоку. Іранська сторона вимагає до 2 млн доларів за один рейс. Таким чином, фактично формується неофіційний збір за транзит через стратегічний морський шлях для транспортування нафти.

Представник Тегерана у Міжнародній морській організації Алі Мусаві, прохід стратегічно важливою артерією дозволений лише за умови «узгодження заходів безпеки» з іранською стороною.