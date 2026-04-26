Іран відкинув переговори зі США: які умови висуває країна

Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан / © Associated Press

Мирні переговори Ірану та США знову заходять у глухий кут та провокують глобальну паливну кризу. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не вступатиме в «примусові переговори» зі Сполученими Штатами. Державне мовлення Ісламської Республіки Іран повідомило, що країна стикається з погрозами і тиском.

Про це пише CNN.

Іран не вступатиме у мирні переговори під примусом: заява очільника країни

Масуд Пезешкіан провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шарифом, в якій заявив, що поточні дії США підривають довіру та ускладнюють будь-який шлях до діалогу.

Він додав, що прогрес буде важким, якщо Вашингтон не припинить тиск та ворожі дії щодо Ірану. За словами Пезешкіана, Вашингтон повинен усунути «операційні перешкоди, включаючи блокаду» суден, які прямують до та з іранських портів. Лише тоді з’являться умови для продовження мирних переговорів США та Ірану.

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф запевнив співрозмовника, що Ісламабад продовжить свої «щирі та чесні» зусилля на сприяння регіональному миру та безпеці.

Пізніше Шариф подякував Ірану за рішення направити до Ісламабаду делегацію високого рівня на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Аракчі для проведення переговорів.

Іранська делегація поїхала з Ісламабаду у суботу, 25 квітня. Вона прибула до Маскату в Омані, аби продовжити переговори на регіональному рівні. Натомість американська делегація, що мала складатися зі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера відмовилася від прибуття в останні хвилини.

Війна США та Ірану: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про повний контроль над нафтовими доходами Ірану та відкинув можливість вдарити по Ірану ядерною зброєю. Однак ще на цьому тижні він вимагав у військових ядерні коди на таку зброю. Ці дані не підтвердили та не спростували у Білому домі.

Доки Трамп переконаний, що завдає Ірану щоденних мільйонних збитків і так примусить країну сісти за стіл переговорів, різні інтереси від війни в Ірані бачать Китай та Росія.

Насамперед, Китай хоче безперебійного постачання нафти, що є неможливим у нинішніх умовах. Однак Росія зацікавлена у збереженні іранського режиму та високих цінах на нафту й газ. Адже поточна ситуація в Ірані продовжує збагачувати Росію, якій необхідні кошти для продовження війни в Україні.