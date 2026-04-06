Іран відкинув пропозицію США щодо припинення війни

Іран не йде на поступки / © Associated Press

Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Про це заявив високопоставлений іранський чиновник агентству Reuters.

Він наголосив, що Іран не погодиться на встановлені терміни, оскільки наразі вивчає цю пропозицію. За словами чиновника, Вашингтон «не готовий до постійного перемир’я».

Раніше повідомлялося, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Потенційна угода, за даними ЗМІ, розглядається як «єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни», що охоплюватиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних об’єктах країн Перської затоки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до іранського керівництва у лайливій формі та вимагав відкрити Ормузьку протоку. У соцмережі Truth Social він пригрозив влаштувати «день електростанцій» та «день мостів» в Ірані.

Тим часом американські політики обурені поведінкою Трампа і ставлять під сумнів його психічний стан.