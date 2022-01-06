Іран відмовився обговорювати відшкодування збитків за збиття літака МАУ під Тегераном: реакція міжнародної групи

Іран намагатимуться притягнути до відповідальності за збиття літака МАУ відповідно до норм міжнародного права.

Іран категорично відмовляється проти будь-яких переговорів про виплату репарацій за збиття літака МАУ в січні 2020 року під Тегераном, коли загинуло 176 пасажирів та екіпаж. Країни зі складу міжнародної групи планують іншими шляхами вирішити це питання.

Про це йдеться в заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, сказано на сайті МЗС України.

Як зазначається, зовсім нещодавно міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але 27 грудня надійшла однозначна відповідь від Ірану, який "не бачить потреби вести переговори з міжнародною групою".

"Попри те, що Іран спочатку погодився співпрацювати з міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752. Оскільки Іран, несе міжнародно-правову відповідальність перед постраждалими державами, це питання має обговорюватись колективно, щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії", - наголосили в МЗС.

Міжнародна група зауважила, що за останні два роки докладала чимало зусиль і неодноразово намагалася дипломатичним шляхом вирішити це питання. Але у зв'язку з позицією Ірану міжнародна група тепер зосередиться на подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права.

"Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв", - сказано в заяві.

Міністри з Канади, Швеції, України й Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії висловили єдність у своєму зобов’язанні притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752.

"І зробимо все, аби забезпечити повне відшкодування шкоди, завданої порушенням Іраном норм міжнародного права", - додали міністри.

Нагадаємо, рейс PS 752 української авіакомпанії був збитий над Тегераном незадовго після злету 8 січня 2020 року. Влада Ірану спочатку заперечувала свою причетність до катастрофи, але зрештою визнала, що збила літак випадково.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран поки намагається "піти від відповідальності і знайти цапа-відбувайла". У зв'язку із цим Україна налаштована зайняти більш жорстку позицію і разом з іншими країнами розглядає заходи, щоб "створити проблеми для Ірану і спонукати його зайняти чесну позицію".

Водночас США пообіцяли допомогти притягнути Іран до відповідальності.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.