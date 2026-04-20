Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США: що відомо

Переговори США та Ірану тривають доволі напружено та довго. Минулого разу Дональд Трамп «вибухнув» погрозами. Наразі в Ірані заявили, що не планують брати участь у другому раунді переговорів зі США.

Про це 20 квітня заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай, пише Радіо Свобода.

Іранські державні ЗМІ повідомляють, що Іран не братиме участі в переговорах попри те, що до Ісламабаду має вирушити американська делегація.

«Іран ухвалить відповідне рішення щодо продовження переговорного шляху, надаючи пріоритет національним інтересам та проблемам», — заявив Есмаїл Бакай.

Крім усього, Бакай назвав захоплення та обстріл американцями іранського корабля поблизу Ормузької протоки «агресією». За його словами, іранська влада розслідуватиме інцидент.

Високопоставлені іранські чиновники заявили агентству Reuters, що між США та Іраном залишаються нерозв’язані розбіжності щодо ядерної програми.

«Тривале військово-морське блокування США підриває мирні переговори між Іраном та США», — заявив іранський високопосадовець на умовах анонімності.

Також він додав, що оборонний потенціал Ірану та ракетна програма країни не підлягають обговоренням.

Мирні переговори США та Ірану мали відбутися завтра, 21 квітня, в Ісламабаді. На них мали поїхати віце-президент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомляли у Білому домі.

Невдовзі стало відомо, що Тегеран не братиме участі в переговорах зі США. Там пояснили, що США мають жорстку позицію, «завищені вимоги» та непослідовність у переговорах. Також Іран незадоволений тривалою американською блокадою Ормузької протоки.

Найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я. Ситуація лишається напруженою. Трамп може знову пригрозити атакувати всі мости та електростанції в Ірані.