Іран відмовився від нового раунду переговорів зі США: названо причини
Тегеран не братиме участі в перемовинах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні.
Іран не братиме участі у черговому раунді переговорів зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє державне агентство IRNA.
У Тегерані пояснили своє рішення жорсткою позицією Вашингтона. Зокрема, йдеться про «завищені вимоги», непослідовність у переговорах, а також триваючу морську блокаду, яку в Ірані вважають неприйнятною.
Заява іранської сторони пролунала після того, як експрезидент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нового раунду перемовин.
Що відомо про перемир’я і що буде далі
Водночас найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я між сторонами. Попри формальне дотримання домовленостей, ситуація залишається напруженою. Зокрема, Іран вкотре відмовився відкривати Ормузьку протоку, звинувативши США у порушенні попередніх домовленостей.
Експерти зазначають, що подальший розвиток подій залежатиме від готовності сторін до компромісу, однак наразі ознак швидкого відновлення діалогу немає.