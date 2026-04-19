Іран відмовився від нового раунду переговорів зі США: названо причини

Тегеран не братиме участі в перемовинах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні.

Іран не братиме участі у черговому раунді переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє державне агентство IRNA.

У Тегерані пояснили своє рішення жорсткою позицією Вашингтона. Зокрема, йдеться про «завищені вимоги», непослідовність у переговорах, а також триваючу морську блокаду, яку в Ірані вважають неприйнятною.

Заява іранської сторони пролунала після того, як експрезидент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нового раунду перемовин.

Що відомо про перемир’я і що буде далі

Водночас найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я між сторонами. Попри формальне дотримання домовленостей, ситуація залишається напруженою. Зокрема, Іран вкотре відмовився відкривати Ормузьку протоку, звинувативши США у порушенні попередніх домовленостей.

Експерти зазначають, що подальший розвиток подій залежатиме від готовності сторін до компромісу, однак наразі ознак швидкого відновлення діалогу немає.

