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Іран відновив ракетний арсенал під час перемир’я з США — Bloomberg
Під час восьмитижневого перемир’я Іран відновив близько трьох чвертей ракетного арсеналу та поповнив його новими російськими зразками.
Західні союзники вважають, що Іран, найімовірніше, поповнив свої запаси новою російською зброєю та відновив значну частину ракетного арсеналу під час восьмитижневого перемир’я у війні з США. Це надає Тегерану вогневу потужність для ударів у відповідь у разі відновлення бойових дій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з оцінками розвідки, нині Тегеран має близько трьох чвертей запасів озброєнь, які мав до початку війни, а також здатний швидко нарощувати їх у разі потреби. Там зазначили, що до складу арсеналу могли увійти російські ракети, виготовлені протягом останнього року.
У березні Іран зберігав близько 60% свого довоєнного ракетного арсеналу, попри масштабні авіаудари США та Ізраїлю, спрямовані на послаблення його далекобійних ударних можливостей, зазначили в розвідці. Від 28 лютого до 8 квітня, коли набуло чинності перемир’я, Іран випустив понад 1850 ракет по цілях у регіоні, а також щонайменше вдвічі більше крилатих ракет і безпілотників типу «Shahed».
У перший місяць війни США та Ізраїль заявляли, що знищили близько двох третин іранських пускових установок, а міністр оборони США Піт Гегсет у середині березня стверджував, що наступальні можливості Тегерана скоротилися на 90%.
Війна США проти Ірану — останні новини
Президент США Дональд Трамп призупинив підготовку потенційної масштабної наземної операції в Ірані, яка, за даними ЗМІ, могла бути спрямована на захоплення запасів високозбагаченого урану.
Трамп також заявив, що американські військові завдадуть Ірану «дуже сильного удару» в ніч проти 12 червня, а в перспективі Сполучені Штати можуть встановити контроль над ключовими об’єктами іранської нафтової інфраструктури.
Проте потім знову передумав бити по Ірану за кілька годин до обіцяної атаки.