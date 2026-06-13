Іран / © ТСН

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Західні союзники вважають, що Іран, найімовірніше, поповнив свої запаси новою російською зброєю та відновив значну частину ракетного арсеналу під час восьмитижневого перемир’я у війні з США. Це надає Тегерану вогневу потужність для ударів у відповідь у разі відновлення бойових дій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оцінками розвідки, нині Тегеран має близько трьох чвертей запасів озброєнь, які мав до початку війни, а також здатний швидко нарощувати їх у разі потреби. Там зазначили, що до складу арсеналу могли увійти російські ракети, виготовлені протягом останнього року.

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У березні Іран зберігав близько 60% свого довоєнного ракетного арсеналу, попри масштабні авіаудари США та Ізраїлю, спрямовані на послаблення його далекобійних ударних можливостей, зазначили в розвідці. Від 28 лютого до 8 квітня, коли набуло чинності перемир’я, Іран випустив понад 1850 ракет по цілях у регіоні, а також щонайменше вдвічі більше крилатих ракет і безпілотників типу «Shahed».

У перший місяць війни США та Ізраїль заявляли, що знищили близько двох третин іранських пускових установок, а міністр оборони США Піт Гегсет у середині березня стверджував, що наступальні можливості Тегерана скоротилися на 90%.

Війна США проти Ірану — останні новини

Президент США Дональд Трамп призупинив підготовку потенційної масштабної наземної операції в Ірані, яка, за даними ЗМІ, могла бути спрямована на захоплення запасів високозбагаченого урану.

Трамп також заявив, що американські військові завдадуть Ірану «дуже сильного удару» в ніч проти 12 червня, а в перспективі Сполучені Штати можуть встановити контроль над ключовими об’єктами іранської нафтової інфраструктури.

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Проте потім знову передумав бити по Ірану за кілька годин до обіцяної атаки.

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