Іран відповів на удар США: американські бази в Йорданії опинилися під атакою

Іран атакував бази США / © Associated Press

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Іран розпочав атаку на американські війська в Йорданії після удару США по іранських ракетних установках на острові Ларак.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на американське джерело.

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За даними видання, атака Ірану сталася в неділю, у ніч проти понеділка за київським часом. Їй передував американський удар по іранських ракетних установках на острові Ларак поблизу Ормузької протоки.

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За словами джерела Fox News, наразі інформації про значні руйнування немає. Майже всі ракети, які прямували в напрямку американських військових, були перехоплені.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати здійснили удар по іранському острову Ларак, що розташований поблизу Ормузької протоки. Це сталося вперше за понад місяць.

Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

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