Іран відповів на жорсткий ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

Іран не розблокує Ормузьку протоку / © Associated Press

Тегеран відповів на погрози США знищити електростанції Ірану, якщо протягом двох діб не буде розблокована Ормузька протока.

Про це пише The Times of Israel.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу,удар буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні.

На Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення води. Це близько п’яти тисяч установок. Для мільйонів людей вони є ключовим джерелом питної води, тому їх пошкодження може спричинити гуманітарну кризу в регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться – він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.