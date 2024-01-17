Іран випустив ракети по Іраку, Сирії та Пакистану: все, що потрібно знати

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану атакував балістичними ракетами “антиіранські” цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, у Сирії, а також обстріляв Пакистан.

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Атака обʼєктів США в іракському Ербілі

Корпус вартових ісламської революції, підрозділ збройних сил Ірану, у понеділок, 15 січня, запустив балістичні ракети по тому, що він назвав “штаб-квартирою шпигунів” в Ербілі, на півночі Іраку. Десять ракет впали поблизу консульства США, повідомили іракські джерела.

“У відповідь на нещодавні злісні дії сіоністського режиму щодо мученицької смерті командирів КВІР та опору, Корпус вартових ісламської революції, з його благородством та інтелектом, обстрілявши балістичними ракетами одну з головних штаб-квартир ізраїльського шпигунського агентства “Моссад” в іракському Курдистані, знищив її”, — йдеться в заяві групи, яку передало державне інформаційне агентство Ірану.

“Ця штаб-квартира Моссаду, — йдеться далі в заяві, посилаючись на ізраїльську розвідку, — працювала для проведення шпигунських операцій і була центром планування терористичних атак в регіоні, особливо проти нашої улюбленої країни”.

Іракські офіційні особи заперечують, що будівля має відношення до Моссаду.

За словами американських офіційних осіб, жодні американські об'єкти не постраждали. Джерело в іракських силах безпеки повідомило ABC News, що жоден військовослужбовець коаліції або американських сил не загинув. Однак, за даними Регіональної ради безпеки Курдистану, щонайменше четверо цивільних були вбиті і шестеро поранені в результаті атаки.

Іракське інформаційне агентство Rudaw повідомило, що 17 осіб отримали поранення, а наймолодшою жертвою стала 11-місячна дитина, яка була вбита за кілька днів до свого першого дня народження.

Іракський політик Машан аль-Джабурі написав у дописі на платформі X (колишній Twitter), що відомий курдський бізнесмен Пешрау Дізаї був серед тих, хто загинув від однієї з ракет, що впала на “палац” Дізаї. Також повідомляється, що в результаті атаки загинули дочка Дізаї Жина, іноземна няня сім'ї, ім'я якої не називається, і знайомий Дізаї Карам Міхаїл.

ABC News повідомляє, що сили коаліції також збили три безпілотники поблизу аеропорту Ербіля — це останній випадок збільшення кількості атак безпілотників в районі, де дислокуються американські та інші міжнародні сили. Повітряний рух в аеропорту призупинено, підтвердили Rudaw.

У заяві, що засуджує атаку в Ербілі, Державний департамент США заявив, що удари були “нерозважливими” і “підривають стабільність Іраку”.

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Губернатор іракських курдів Омед Хошнау заявив журналістам, що удари, завдані в понеділок, були “терористичною атакою” і “нелюдським актом”. “Ербіль не злякається і не похитнеться”, — сказав він.

У вівторок, 16 січня, Ірак відкликав свого посла з Тегерана і викликав тимчасового повіреного у справах Ірану в Багдаді у зв'язку з іранськими ударами, а Міністерство закордонних справ Іраку оголосило, що подасть скаргу проти Ірану до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Балістичні ракети по Сирії

КВІР також здійснив окрему ракетну атаку, яка вразила цілі в Сирії, йдеться в заяві угруповання, опублікованій у понеділок. Ця атака була спрямована проти тих, хто, як стверджується, причетний до вибуху в Кермані на початку цього місяця, в результаті якого загинуло щонайменше 94 людини, а також до нападу на поліцейську дільницю в місті Раск.

Сирійська цивільна оборона, волонтерська організація, відома як “Білі каски”, повідомила, що удар був спрямований на неіснуючий медичний центр, в результаті чого двоє цивільних отримали незначні поранення.

Обстріл Пакистану ракетами і дронами

У вівторок іранські державні ЗМІ повідомили, що КВІР також завдав удару по двох базах бойовиків у Пакистані, хоча пізніше ці повідомлення були видалені. Пакистанські офіційні особи повідомили Associated Press, що в результаті ударів було пошкоджено мечеть, а Міністерство закордонних справ Пакистану в своїй заяві повідомило, що в результаті нападу загинули двоє дітей і ще троє отримали поранення.

У заяві також зазначається, що тимчасовий повірений у справах Ірану був викликаний до міністерства у зв'язку з “кричущим порушенням суверенітету Пакистану” і що “відповідальність за наслідки буде покладена на Іран”.

“Небезпечний прецедент, створений Іраном, є дестабілізуючим і має взаємні наслідки”, — заявив високопоставлений пакистанський чиновник з питань безпеки в середу, 17 січня, в інтерв'ю агентству Associated Press.

Удари цього тижня відбуваються на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка призвела до конфліктів між союзниками кожної зі сторін — зокрема, між США, які підтримують Ізраїль, і Іраном, який підтримує ХАМАС.

Союзники Ірану в регіоні, зокрема, повстанці-хусити в Ємені, за останні місяці здійснили десятки нападів на кораблі в стратегічному Червоному морі, що прямували до Ізраїлю. Минулого тижня США і Велика Британія розпочали масштабну операцію відплати проти єменських хуситів, яка, як дехто побоюється, може перерости в ширшу регіональну війну.

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