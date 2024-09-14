Іран вивів на орбіту новий супутник: на Заході засумнівалися у його призначенні

Іран наполягає, що його космічна та ядерна програми мають виключно мирний характер. На Заході побоюються, що насправді іранські аерокосмічні проекти спрямовані на просування програми зі створення та вдосконалення балістичних ракет.

Іранські державні ЗМІ заявили, що країна успішно вивела на орбіту новий супутник. Це може спричинити невдоволення на Заході, хоча запуск досі не був підтверджений незалежними джерелами.

Про це пише Deutsche Welle.

Видання зазначає, що, на думку західних експертів, технологія, яка застосовується для запуску супутників, також може бути використана і для балістичних ракет, у тому числі з ядерними боєголовками.

Що відомо про запуск іранського супутника

"Дослідний супутник Chamran-1 був успішно запущений і виведений на орбіту за допомогою носія Ghaem-100", — повідомив іранський державний телеканал.

Відомо, що у січні цього року така сама ракета Ghaem-100, створена КВІР, вже вивела на орбіту інший супутник.

За інформацією іранських ЗМІ, запуск нового супутника здійснили зі стартового майданчика неподалік міста Шахруд, приблизно за 350 км на схід від столиці Тегерана. Твердопаливна ракета вивела супутник вагою 60 кг на орбіту на висоті 550 км від Землі.

Тегеран заявив, що новий супутник призначений для тестування апаратних та програмних систем для технології орбітального маневру.

Нагадаємо, Іран уже рік суттєво нарощує потужності для виробництва ракет та дронів. Ймовірно, їх передадуть Росії для війни проти України.

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