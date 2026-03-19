Іран вперше підбив американський F-35: що приховує Пентагон за заявами про “перемогу”

Винищувач F-35 здійснив екстрене приземлення / © Reuters

Новітній американський стелс-винищувач F-35 був змушений здійснити екстрене приземлення на одній із військових баз США на Близькому Сході. За попередніми даними, літак зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу з боку іранських сил під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела та офіційних представників військового командування.

Перший удар по авіації США

Речник Центрального командування США (CENTCOM), капітан Тім Гокінс підтвердив, що інцидент стався під час патрулювання повітряного простору над Іраном. На щастя, пілоту вдалося безпечно посадити пошкоджену машину, він перебуває у стабільному стані. Наразі триває офіційне розслідування інциденту.

Ця подія є безпрецедентною: це перший підтверджений випадок успішного ураження американського літака іранськими силами з моменту початку війни наприкінці лютого 2026 року. Втрата чи серйозне пошкодження F-35 — це надзвичайно болючий удар, адже вартість одного такого винищувача п’ятого покоління перевищує 100 мільйонів доларів.

Супутникові знімки розкривають масштаби атак

Точне місце приземлення винищувача офіційно не розголошується, проте відомо, що ключовою базою для операцій американських F-35 та безпілотників у регіоні є авіабаза Аль-Дафра в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як зазначає видання 2 News Nevada, ця військова база останнім часом також перебуває під інтенсивним вогнем іранців. Нещодавні супутникові знімки зафіксували значні руйнування на території Аль-Дафри: один із ангарів буквально розірваний вибухом і пожежею, а сусідній має серйозні пошкодження даху.

Оптимізм Пентагону розходиться з реальністю

На тлі цих подій заяви вищого військового керівництва США звучать дещо контрастно. Міністр оборони Піт Гегсет у четвер вранці самовпевнено заявив, що Сполучені Штати «рішуче перемагають», а протиповітряна оборона Ірану нібито вже «зрівняна із землею».

Проте аналітики мають іншу думку. У звіті The Washington Institute підкреслюється, що здатність Ірану продовжувати запуск ракет і безпілотників залишається вкрай тривожною. Уникаючи масованих залпів, Тегеран зосередився на менших, але точних ударах по широкому спектру цілей, включно з енергетичною інфраструктурою сусідніх держав та військовими базами. Зниження запасів ракет-перехоплювачів у США та їхніх союзників може зробити іранський вогонь ще більш руйнівним найближчим часом.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет анонсував «найпотужніші удари» по Ірану. За його словами США вже завдали ударів по понад 7000 цілей на території Ірану, зокрема об’єктах його військової інфраструктури.