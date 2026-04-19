Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку

Ормузька протока / © Associated Press

Реклама

Іран жорстко відреагував на заклик головної дипломатки ЄС Каї Каллас знову відкрити Ормузьку протоку, висміявши посилання на міжнародне право.

Про це пише Politico.

У неділю, 19 квітня, судноплавство у стратегічному морському шляху було повністю заблоковано після того, як іранські військові кораблі обстріляли комерційні судна. Тегеран скасував попереднє рішення про повторне відкриття Ормузької протоки у відповідь на військово-морську блокаду США іранських портів, яка загрожує вдарити по експорту нафти.

Реклама

Західні лідери закликали іранський режим знову відкрити водний шлях, яким транспортується близько п’ятої частини світового обсягу нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ). Тривале закриття призведе до зростання світових цін на нафту та зашкодить перспективам економічного зростання в Європейському Союзі.

Відповідь Ірану на заклик ЄС

Кая Каллас, керівнця зовнішньої політики ЄС, написала на платформі X, що «відповідно до міжнародного права, транзит через водні шляхи, такі як Ормузька протока, має залишатися відкритим і вільним».

У відповідь іранський режим зневажливо відкинув цей заклик.

«Ах, це ж „міжнародне право“?! Те, яке ЄС витягує з нафталіну, щоб повчити інших, водночас мовчки схвалюючи американо-ізраїльську агресивну війну та закриваючи очі на звірства, скоєні проти іранців?!» — написав у мережі X речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай.

Реклама

У жорсткій відповіді Бакай заявив, що «жодна норма міжнародного права не забороняє Ірану, як прибережній державі, вживати необхідних заходів для запобігання використанню Ормузької протоки з метою здійснення військової агресії проти Ірану».

Він додав, що «безумовний транзит» через Ормузьку протоку більше неможливий після того, як «агресія США/Ізраїлю привела до того, що американські військові засоби знаходяться в безпосередній близькості від протоки».

Раніше кілька країн підписали спільну декларацію, в якій закликають до «безумовного, необмеженого та негайного відновлення Ормузької протоки», після того, як президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер минулого тижня скликали міжнародну зустріч у Парижі для обговорення ситуації.

Переговори США та Ірану

Мирні переговори між Сполученими Штатами та Іраном провалилися після того, як переговірники досягли короткочасного перемир’я на початку цього місяця. Одним із найскладніших питань на переговорах є небажання Тегерана відмовитися від своєї програми збагачення урану, що є головним пріоритетом для Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Реклама

«Трамп каже, що Іран не може скористатися своїми ядерними правами, але він не каже, на якій підставі. Хто він такий, щоб позбавляти націю її прав?» — заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан місцевим ЗМІ.

У неділю, 19 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що представники США мають намір прибути до Ісламабаду завтра ввечері для переговорів з Іраном. При цьому він пригрозив ударами по іранській енергетиці у разі відмови Тегерану від «справедливої» угоди.

Іран блокує Ормузьку протоку — останні новини

Нагадаємо, відновлення «суворого контролю» Іраном над Ормузькою протокою відбулося всього через день після оголошення водного шляху «повністю відкритим».

Ціни на сиру нафту впали приблизно на 10% після того, як Іран оголосив, що Ормузька протока «повністю відкрита» для всіх комерційних

Реклама

Однак 18 квітня Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою «повернувся до попереднього стану» через тривалу блокаду США іранських портів.

Пізно ввечері 18 квітня у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що будуть атакувати будь-яке судно, що наблизиться до Ормузької протоки.