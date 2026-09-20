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Іран висунув США три умови для завершення війни: Тегеран чекає на відповідь Трампа
Тегеран через Катар передав Вашингтону три умови для припинення війни та відновлення переговорів, водночас попередивши, що готовий до нової масштабної ескалації.
Іран через катарських посередників передав Сполученим Штатам умови, за яких готовий повернутися до переговорів і завершити війну.
Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї в інтерв’ю Al Jazeera, повідомляє Укрінформ.
За його словами, Тегеран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа.
Іран висунув три основні умови: припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та відмову США від морської блокади.
Резаї заявив, що Вашингтону нібито вигідно погодитися на ці вимоги, водночас пригрозивши відповіддю у разі нової американської атаки.
За оцінками Тегерана, можливість нового удару США по Ірану залишається "дуже ймовірною". Іранський посадовець стверджує, що країна вже змінила військове планування після попередніх бойових дій.
У разі нової ескалації, за словами Резаї, Іран може атакувати американські військові бази в регіоні, а також комерційні інтереси США.
Водночас Тегеран наразі не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, хоча Резаї попередив, що подальші дії Вашингтона можуть змінити цю позицію.
Окремо він повідомив, що Іран був близький до угоди з Оманом щодо Ормузької протоки, однак її оголошення відклали. За його словами, домовленість залишається підготовленою, але може потребувати погодження інших країн регіону.
Раніше повідомлялося, що Іран атакував американські війська в Йорданії після удару США по іранських ракетних установках на острові Ларак.
Ми раніше інформували, що Іран звернувся до Росії із проханням надати передові реактивні безпілотники «Герань» для використання у війні проти США та Ізраїлю.