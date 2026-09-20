Іран висунув США три умови для завершення війни: Тегеран чекає на відповідь Трампа

Іран та США / © Getty Images

Реклама

Іран через катарських посередників передав Сполученим Штатам умови, за яких готовий повернутися до переговорів і завершити війну.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї в інтерв’ю Al Jazeera, повідомляє Укрінформ.

Реклама

За його словами, Тегеран очікує на відповідь президента США Дональда Трампа.

Реклама

Іран висунув три основні умови: припинення війни на всіх фронтах, розмороження іранських коштів та відмову США від морської блокади.

Резаї заявив, що Вашингтону нібито вигідно погодитися на ці вимоги, водночас пригрозивши відповіддю у разі нової американської атаки.

За оцінками Тегерана, можливість нового удару США по Ірану залишається "дуже ймовірною". Іранський посадовець стверджує, що країна вже змінила військове планування після попередніх бойових дій.

У разі нової ескалації, за словами Резаї, Іран може атакувати американські військові бази в регіоні, а також комерційні інтереси США.

Реклама

Водночас Тегеран наразі не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, хоча Резаї попередив, що подальші дії Вашингтона можуть змінити цю позицію.

Окремо він повідомив, що Іран був близький до угоди з Оманом щодо Ормузької протоки, однак її оголошення відклали. За його словами, домовленість залишається підготовленою, але може потребувати погодження інших країн регіону.

Раніше повідомлялося, що Іран атакував американські війська в Йорданії після удару США по іранських ракетних установках на острові Ларак.

Ми раніше інформували, що Іран звернувся до Росії із проханням надати передові реактивні безпілотники «Герань» для використання у війні проти США та Ізраїлю.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів