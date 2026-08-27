Іран висунув США ультиматум щодо Ормузької протоки: «За жодних обставин не буде відкрита»

Ормузька протока / © Associated Press

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Іран та Оман домовилися про розподіл Ормузької протоки та доходів від її використання.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

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Речник КВІР Хоссейн Мохеббі заявив, що Тегеран і Маскат близько місяця обговорювали питання контролю над протокою та зрештою погодили взаємоприйнятні умови.

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«Ормузька протока належить Ірану та Оману. Ми близько місяця ведемо переговори з Оманом і досягли результатів, які прийнятні для обох сторін. У ході цих переговорів було досягнуто домовленостей щодо частки кожної країни у водах протоки, а також щодо частки Ірану та Оману у доходах від користування нею», — повідомив речник Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Мохеббі.

Іран та Оман протягом кількох тижнів періодично проводили переговори щодо контролю за рухом суден через Ормузьку протоку. До початку війни в лютому через цей маршрут проходила п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Через бойові дії більшість судноплавних перевезень було припинено, що призвело до зростання світових цін на енергоносії.

Водночас Корпус вартових ісламської революції звинуватив США у спробах перешкодити переговорам між Іраном та Оманом. У КВІР заявили, що саме це нібито стало причиною затримки укладення домовленості.

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«Якщо США припинять перешкоджати переговорам і повернуться до угоди, ми зможемо відкрити Ормузьку протоку в межах досягнутих домовленостей… Якщо США не приймуть наші умови, Ормузька протока за жодних обставин не буде відкрита», — зазначив речник КВІР.

Глухий кут у американо-іранських переговорах

Хоча активні бойові дії між США та Іраном протягом останніх тижнів здебільшого вщухли, дипломатичні зусилля щодо укладення мирної угоди фактично зайшли в глухий кут. Водночас проходження суден через Ормузьку протоку досі залишається небезпечним.

23 серпня Іран оприлюднив «чорний список» із 45 суден. Імовірно, таким чином Тегеран намагається зупинити перевантаження нафти з судна на судно, яке використовують виробники енергоносіїв у країнах Перської затоки для обходу іранської блокади.

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За словами джерел, деякі компанії планують припинити використання суден, які потрапили до цього «чорного списку».

Щоб посилити тиск на економіку Ірану, США на початку тижня пригрозили покаранням для країн, які продовжують вести бізнес із Тегераном. Водночас Вашингтон заявив, що санкції не будуть запроваджені негайно.

При цьому до санкційного переліку не включили китайські фінансові установи, які можуть сприяти експорту іранської нафти.

Іран засудив спроби США ізолювати його економіку, назвавши їх актом «грубого беззаконня». У Тегерані також висловили впевненість, що багато країн не приєднаються до американської кампанії.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

Ми раніше інформували, що близько 40 танкерів пройшли через Ормузьку протоку, перевізши приблизно 16 млн барелів нафти, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американських чиновників.

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