Іран висунув умову для відкриття Ормузької протоки: що вимагає

Іран / © Associated Press

Офіційні представники Ірану озвучили радикальні умови для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно із заявою іранської сторони, стратегічно важливий водний шлях залишиться закритим до моменту повного відшкодування збитків, завданих війною.

Про це повідомляє спікер Меджлісу Мохаммад Багер Галібаф, передає Clash Report.

За словами іранського високопосадовця, Тегеран планує впровадити так званий «новий правовий режим». Він передбачає стягнення спеціальних транзитних зборів із суден, що проходять через протоку. Отримані кошти, за задумом іранської влади, мають спрямовуватися на покриття збитків, понесених країною внаслідок бойових дій.

Різка критика на адресу США та Ізраїлю

Заява супроводжувалася жорстким ультиматумом на адресу Вашингтона. Іранська сторона звинуватила адміністрацію США у «нерозсудливих кроках» та сліпому виконанні наказів прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

«Ваші дії втягують Сполучені Штати у справжнє пекло, яке торкнеться кожної родини. Через ваше наполегливе слідування курсу Нетаньягу весь регіон опинився під загрозою масштабної пожежі», — йдеться у зверненні.

Вимоги Тегерана

Іран наголошує, що будь-які спроби розв’язати конфлікт силовим шляхом приречені на поразку. Офіційні особи підкреслили, що «воєнні злочини» не принесуть вигоди жодній зі сторін.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, Тегеран називає припинення «небезпечної гри» з боку США та їхніх союзників, а також визнання та повагу до прав іранського народу.

Зазначимо, що Ормузька протока є однією з найважливіших транспортних артерій світу, через яку проходить близько 20% світового споживання нафти. Її тривале блокування може призвести до глобальної енергетичної кризи.

Тим часом президент США Дональд Трамп чекатиме ще дві доби на відкриття Іраном Ормузької протоки або згоди від керівництва країни на укладення угоди, про що йшлося 4 квітня.