Іран висунув жорстку умову США: без миру в Лівані переговорів не буде

Прапори Ірану та США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що перспектива переговорів про припинення війни напряму залежить від того, чи виконають Сполучені Штати взяті на себе зобов’язання.

Про це він сказав, його цитує CNN.

За словами Багаї, серед ключових умов — припинення вогню в Лівані. Водночас у США та Ізраїлі наполягають, що цей пункт не входив до домовленостей.

Іранський дипломат різко розкритикував масовані удари Ізраїлю по території Лівану. За даними ліванського Міністерства охорони здоров’я, внаслідок атак лише за одну добу загинули понад 300 людей.

У свою чергу Ізраїль заявив, що завдав ударів по більш ніж 100 об’єктах, які пов’язує з угрупованням "Хезболла", зокрема по командних центрах та військовій інфраструктурі.

Багаї наголосив, що припинення бойових дій у Лівані є невід’ємною частиною ініційованої Пакистаном угоди. За його словами, прем’єр-міністр Пакистану раніше чітко заявляв про зобов’язання США сприяти зупиненню війни на всіх напрямках, включно з ліванським.

Державні медіа Ірану опублікували 10-пунктний мирний план, щоб припинити війну між Іраном, США та Ізраїлем. 6 квітня Іран передав його США через Пакистан, а в ніч проти 8 квітня, оголошуючи про припинення вогню з Іраном, президент США Дональд Трамп назвав його робочою основою для переговорів.

Спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф заявив, що США ще до початку переговорів порушили три пункти мирної пропозиції Ірану з десяти. Йдеться, за його словами, про удари по Лівану, невизнання права Ірану на збагачення урану, а також порушення повітряного простору країни дроном.

«У такій ситуації двостороннє припинення вогню чи переговори є недоцільними», — вважає він.

Венс назвав скарги Галібафа «безглуздими».

«Я, чесно кажучи, замислююся, наскільки добре він розуміє англійську, адже деякі з речей, які він сказав, відверто не мали сенсу в контексті тих переговорів, які ми вели», — сказав віцепрезидент США журналістам.

Він підкреслив, що припинення збагачення урану є однією з вимог президента США Дональда Трампа до Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 8 квітня виголосив промову з приводу перемир’я з Іраном. За його словами, припинення вогню не означає кінець кампанії, а Іран вступає у переговори «слабшим, ніж будь-коли».

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф запросив делегації США та Ірану на подальші переговори цієї п’ятниці до Ісламабаду, де сторони мають обговорити остаточну угоду про врегулювання конфлікту.

Згідно з пакистанськими джерелами, в Ісламабаді вже почали підготовку для прийому делегацій. Повідомляється, що в переговорах також можуть взяти участь представники Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту.

7 квітня Трамп заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться». Вже близько 01:30 8 квітня Трамп оголосив, що США та Іран домовились на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити остаточну мирну угоду.