Джей Ді Венс / © Associated Press

Наразі угода між США та Іраном «перебуває в хорошому» стані, а досягнуте перемир’я відкривають шлях до переговорів між сторонами, зокрема щодо тих мирних пропозицій, які висуває Тегеран.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини, пише CNN.

Венс розкрив, що загалом було висунуто три варіанти мирних пропозицій, кожна з яких містила по 10 умов. Це спричинило плутанину щодо того, що саме є основою переговорів між США та Іраном.

Перша із них, як кажуть у Вашингтоні, була згенерована за допомогою штучного інтелекту.

«Перша пропозиція з 10 пунктів була подана, і, чесно кажучи, ми вважаємо, що її, ймовірно, написав ChatGPT», — сказав Венс, додавши, що вона «одразу полетіла в смітник і була відхилена».

Друга пропозиція «була набагато розумнішою», стверджує віцепрезидент США. Вона «ґрунтувалася» на обміні думками між Іраном, США та Пакистаном, і саме на неї посилався президент Дональд Трамп під час свого нещодавнього виступу.

Третю пропозицію віцепрезидент США побачив у соціальних мережах, і вона викликала у нього обурення. Венс стверджує, що вона була «ще більше максималістською», ніж та, яку міг згенерувати ChatGPT.

Намагаючись пояснити плутанину щодо мирного плану, Венс заявив, що позиція уряду в Тегерані відрізняється від позиції «деяких божевільних маргіналів» всередині Ірану, які поширюють фейкову інформацію з пропагандистською метою або «через почуття сорому».

Війна проти Ірану — останні новини

Державні медіа Ірану опублікували 10-пунктний мирний план, щоб припинити війну між Іраном, США та Ізраїлем. 6 квітня Іран передав його США через Пакистан, а в ніч проти 8 квітня, оголошуючи про припинення вогню з Іраном, президент США Дональд Трамп назвав його робочою основою для переговорів.

Спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф заявив, що США ще до початку переговорів порушили три пункти мирної пропозиції Ірану з десяти. Йдеться, за його словами, про удари по Лівану, невизнання права Ірану на збагачення урану, а також порушення повітряного простору країни дроном.

«У такій ситуації двостороннє припинення вогню чи переговори є недоцільними», — вважає він.

Венс назвав скарги Галібафа «безглуздими».

«Я, чесно кажучи, замислююся, наскільки добре він розуміє англійську, адже деякі з речей, які він сказав, відверто не мали сенсу в контексті тих переговорів, які ми вели», — сказав віцепрезидент США журналістам.

Він підкреслив, що припинення збагачення урану є однією з вимог президента США Дональда Трампа до Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 8 квітня виголосив промову з приводу перемир’я з Іраном. За його словами, припинення вогню не означає кінець кампанії, а Іран вступає у переговори «слабшим, ніж будь-коли».

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф запросив делегації США та Ірану на подальші переговори цієї п’ятниці до Ісламабаду, де сторони мають обговорити остаточну угоду про врегулювання конфлікту.

Згідно з пакистанськими джерелами, в Ісламабаді вже почали підготовку для прийому делегацій. Повідомляється, що в переговорах також можуть взяти участь представники Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту.

7 квітня Трамп заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться». Вже близько 01:30 8 квітня Трамп оголосив, що США та Іран домовились на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити остаточну мирну угоду.