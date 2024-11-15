Іран, ймовірно, будує укриття для російських Су-35С – Defence Express

В Ірані розгортають інфраструктуру під російські літаки, але питання щодо термінів їх постачання лишається відкритим.

У Мережі з’явився супутниковий знімок від Google Earth, датований вереснем 2024 року, який свідчить про будівництво аркових укриттів на 3-й тактичній авіабазі ВПС Ірану поблизу міста Хамадан.

Про це пише Defence Express.

"Розмір цих укриттів складає орієнтовно 25 метрів на 30 метрів, що явно забагато для літаків F-4 Phantom, які там базуються. Що своєю чергою й дозволяє робити висновок про те, що на цій базі іранці будують укриття якраз під російські Су-35С, тим більш, що по габаритах підходить", – пише видання.

Будівництво аркових укриттів на іранській авіабазі / Супутникове зображення Google Earth

Аналітики зауважують, що ця інформація викликає одразу кілька питань. Насамперед чому Іран, який до цього будував для літаків підземні укриття, зараз відкрито будує більш вразливі наземні ангари?

Видання нагадує, що у березні минулого року з’явилась інформація, що після 10 років будівництва Іран нарешті ввів в експлуатацію підземну авіабазу Eagle 44, нібито призначену для базування тих самих "Фантомів".

Однак потім видання The New York Times опублікувало супутниковий знімок Eagle 44 від Maxar Technologies, на якому можна було побачити ймовірно макет у повний розмір російського Су-35С. Це викликало розмови, що іранці можуть адаптувати свою підземну авіабазу саме під літаки російського виробництва.

"Інше окремо важливе питання полягає в тому, а як стикуються між собою можливі темпи постачання для Ірану від РФ літаків типу Су-35 й темпи розгортання інфраструктури під таку авіатехніку. Тут можемо пригадати повідомлення від жовтня 2024 року, що до готових російських Су-35 Іран отримав ще й ліцензію на їх виробництво, при цьому йшлося про можливість виробництва від 48 до 72 винищувачів", – зазначає видання.

Ба більше, не виключено, що Іран міг отримати ліцензію й на виробництво літаків Су-30, поява яких у складі іранських ВПС виведе їх на новий рівень можливостей.

Нагадаємо, у Defense Express вважають, що атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня зазнала "провалу всієї ракетної програми". Аналітики порталу припускають, що Іран звернеться до Росії по допомогу, щоб нівелювати недоліки атаки.

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