Іран заявив про атаку на своє судно та пригрозив Україні: Тегеран заявив про "розширення війни"

Іран погрожує Україні

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Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське буцімто «торговельне судно» в Каспійському морі та заявило про можливість «розширення вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії», водночас заявивши, що Іран нібито ніколи не втручався у війну Росії проти України.

За повідомленням МЗС Ірану, вранці 25 липня внаслідок ураження судна загинув один член екіпажу, ще одна людина отримала поранення.

«Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран рішуче засуджує дії українського режиму щодо нападу на іранське торговельне судно в Каспійському морі», — йдеться у заяві.

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Тегеран стверджує, що атака на іранське судно може «ще більше розпалити та розширити вогонь війни». Водночас у МЗС Ірану заявили, що країна нібито «ніколи не втручалася» у війну між Росією та Україною.

«Ісламська Республіка Іран наголошує, що вона ніколи не втручалася у конфлікт між Росією та Україною», — заявили в іранському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому Тегеран звинуватив Київ у «небезпечному прагненні розширити вогонь війни» та закликав міжнародну спільноту «притягнути українське керівництво до відповідальності».

У МЗС Ірану також пригрозили, що країна залишає за собою право «захищати свої національні інтереси та безпеку», поклавши відповідальність за наслідки інциденту на Україну та її союзники.

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Заяви Тегерана пролунали на тлі багаторічної військово-технічної співпраці Ірану з Росією. Саме Іран передав РФ технології виробництва ударних безпілотників Shahed, які російська армія активно використовує для атак по українських містах та критичній інфраструктурі, що призвело до численних загиблих і поранених серед цивільного населення.

Раніше в суботу, 25 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари в акваторії Каспійського моря, унаслідок яких було уражено судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів з Ірану, а також військовий корабель.

Нагадаємо, що Іран не вперше погрожує Україні. У березні цього року під час операції США та Ізраїлю, розпочатої проти іранського режиму, Тегеран територія України може стати законною та легальною ціллю для Ісламської Республіки, якщо Київ надасть допомогу Тель-Авіву безпілотниками.

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