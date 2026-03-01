Іран заявив про готовність до тривалої війни

Прапор Ірану

Реклама

Іран оголосив про готовність до тривалої війни та заявив про намір продовжувати наступальні дії до досягнення своєї мети — «покарання агресора».

Про це повідомляє CNN.

За даними джерела видання, Іран планує й надалі проводити військові операції, не відступаючи від обраної стратегії.

Реклама

«Іран має намір продовжувати наступальні дії, „доки агресора не буде покарано“… Ракетному та оборонному потенціалу Ірану не було завдано значної шкоди, і Іран підготувався до тривалої війни», — повідомило джерело.

У Тегерані наголошують, що нещодавні атаки не вплинули суттєво на їхню боєздатність.

Також зазначається, що оборонний сектор країни продовжує функціонувати, що дозволяє готуватися до можливого довготривалого протистояння.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його загибель.

Реклама

Ми раніше інформували, що армія оборони Ізраїлю офіційно розкрила імена представників вищого військового та політичного керівництва Ірану, які були знищені під час масованої атаки.