Іран заявив про готовність закінчити війну і назвав ключову умову

Тегеран назвав умови миру зі США та Ізраїлем / © ТСН.ua

Іран готовий розглянути завершення війни зі США та Ізраїлем, однак висуває чіткі вимоги. Головною умовою Тегеран називає гарантії того, що подібні атаки проти країни більше не повторяться.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляють державні іранські медіа.

За його словами, можливість припинення війни залежить від дотримання національних інтересів країни та врахування всіх безпекових факторів.

«Війна може завершитися, але на наших умовах», — наголосив Пезешкіан.

Президент підкреслив, що будь-які домовленості мають забезпечити довгострокову безпеку Ірану. Зокрема, йдеться про чіткі гарантії недопущення нових атак у майбутньому.

Водночас у самому Ірані ключові рішення щодо війни та миру ухвалює не президент. Остаточне слово належить верховному лідеру — аятолі Моджтабі Хаменеї, який є головнокомандувачем збройних сил.

Що відомо про позицію Ірану щодо закінчення війни

Пезешкіан, як представник більш поміркованого політичного табору, може сигналізувати про готовність до переговорів, однак саме позиція верховного лідера визначатиме подальший розвиток подій.

Раніше іранський президент заявив, що країна не здійснює превентивних атак, а дає «рішучу відповідь». Він також російською звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна і висловив вдячність очільнику Кремля за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні. Зі слів президента, комунікація з боку Москви та підтримка російського народу відіграють значну роль для іранської сторони.