Іран заявив про удар по АЕС: у Кувейті терміново звернулись до громадян

Бушерська АЕС в Ірані / © Associated Press

Іран стверджує про влучання снаряда по території Бушерської АЕС. Іранська влада запевняє, що пошкоджень об’єкта та постраждалих немає, водночас влада Кувейту попередила про загрозу можливих радіаційних витоків у сусідніх країнах.

Про це повідомляє Iranintl.

Удар по Бушерській АЕС

За даними Організації з атомної енергії Ірану, влучання по території АЕС сталося на тлі, як там стверджують, ворожих дій з боку США та Ізраїлю — снаряд упав у межах електростанції.

У відомстві наголосили, що внаслідок атаки не зафіксовано жодних фінансових, технічних чи людських втрат, а також не зазнали пошкоджень об’єкти станції.

В Організації з атомної енергії також заявили, що удари по мирних ядерних об’єктах є «очевидним порушенням міжнародних норм щодо імунітету таких центрів від військових дій», і застерегли про «небезпечні наслідки для регіональної безпеки, зокрема для країн уздовж Перської затоки».

У Кувейті попередили про загрозу витоків радіації

Полковник-інженер Ахмед Салах Ахмед з Міністерства оборони Кувейту записав відеозвернення до громадян своєї країни з огляду на події, що відбуваються в регіоні та «вимагають запровадження певних правил для забезпечення повної безпеки громадян і резидентів».

«Немає потреби в паніці чи закритті установ у разі можливих радіаційних витоків у сусідніх країнах, оскільки найближчий реактор розташований більш ніж за 240 км від Держави Кувейт», — сказав полковник-інженер.

Він пояснив, що така відстань значною мірою зменшує вплив можливих радіаційних викидів, адже більшість із них розсіюється ще до досягнення кордонів Кувейту.

Втім, для забезпечення максимальної безпеки жителям Кувейту слід дотримуватися таких рекомендацій:

залишатися в безпеці всередині житла та не виходити з дому;

щільно зачинити вікна й двері, щоб запобігти потраплянню забрудненого повітря;

стежити за новинами з офіційних джерел, щоб своєчасно отримувати подальші інструкції.

Попередній удар по АЕС в Ірані

Нагадаємо, раніше Іран та Росія повідомили про влучання снаряда поблизу робочого енергоблока Бушерської АЕС увечері 17 березня. За даними «Росатома» та іранської сторони, витоку радіації, руйнувань чи постраждалих не було, проте РФ готує евакуацію своїх фахівців. Тегеран звинуватив в інциденті Ізраїль та США. МАГАТЕ підтвердило отримання інформації про подію, але не мало можливості провести незалежну перевірку.