Іран заявив про удари по американських базах на Близькому сході

Іран / © Associated Press

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У ніч проти 27 червня іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про завдання ударів по американських об’єктах на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«У відповідь на цю агресію Військово-морські сили КВІР завдали ударів по позиціях американської терористичної армії в регіоні. США намагалися порушити це зобов’язання (перемир’я — ред), на що було дано і даватиметься необхідна відповідь», — йдеться у заяві.

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У КВІР також попередили, що в разі нової атаки з боку США відповідь Ірану буде ще масштабнішою.

Водночас незадовго до цього віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив про готовність Вашингтона відповісти на дії Тегерана. За його словами, саме Іран першим порушив режим припинення вогню.

«Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її дотримуємося. Якщо у них є розбіжності з приводу того, як виконується меморандум про взаєморозуміння, нехай дзвонять. Але насильству буде дано удар у відповідь», — написав він у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.

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Ми раніше інформували, що Сполучені Штати завдали удару по іранських військових об’єктах після атаки Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці.

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