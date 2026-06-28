Іран заявив про удари по військових базах США у Кувейті та Бахрейні

Іран атакував бази США / © Defense Express

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Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по військових об’єктах США у Кувейті та Бахрейні, заявивши, що це стало відповіддю на попередні американські атаки.

Про це повідомляє CNN.

У Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) заявили, що дії США нібито порушили режим припинення вогню та «призведуть до повного зупинення всіх дипломатичних процесів».

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За твердженням КВІР, під ударами опинилися «ключові об’єкти військової інфраструктури США», зокрема авіабаза «Алі Аль-Салем» у Кувейті та штаб П’ятого флоту США в Бахрейні.

В Ірані також заявили, що ці удари стали відповіддю на попередні атаки американських військових по іранських цілях.

Крім того, у КВІР пригрозили Сполученим Штатам подальшими діями.

«Нищівна відповідь» американським військовим буде завдана у разі продовження агресії, заявили в іранському військовому формуванні.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану у відповідь на атаку на нафтовий танкер поблизу Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.

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