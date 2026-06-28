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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Іран заявив про удари по військових базах США у Кувейті та Бахрейні

У КВІР звинуватили саме американську сторону у порушенні режиму припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Іран атакував бази США

Іран атакував бази США / © Defense Express

Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по військових об’єктах США у Кувейті та Бахрейні, заявивши, що це стало відповіддю на попередні американські атаки.

Про це повідомляє CNN.

У Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) заявили, що дії США нібито порушили режим припинення вогню та «призведуть до повного зупинення всіх дипломатичних процесів».

За твердженням КВІР, під ударами опинилися «ключові об’єкти військової інфраструктури США», зокрема авіабаза «Алі Аль-Салем» у Кувейті та штаб П’ятого флоту США в Бахрейні.

В Ірані також заявили, що ці удари стали відповіддю на попередні атаки американських військових по іранських цілях.

Крім того, у КВІР пригрозили Сполученим Штатам подальшими діями.

«Нищівна відповідь» американським військовим буде завдана у разі продовження агресії, заявили в іранському військовому формуванні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану у відповідь на атаку на нафтовий танкер поблизу Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у дроновій атаці на вантажне судно в Ормузькій протоці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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