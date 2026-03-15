Іран заявив про військову співпрацю з Росією та Китаєм на тлі війни: деталі від Politico

Іран / © Associated Press

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану, зокрема в межах військового співробітництва.

Про це повідомляє видання Politico.

За словами міністра, Іран має довготривалі стратегічні відносини з Москвою та Пекіном, які включають політичну, економічну та військову взаємодію.

«У нас давно існує тісна співпраця, і вона триває досі, включно з військовим співробітництвом», — заявив Арагчі.

Він також додав, що Іран активно взаємодіє з Росією та Китаєм у різних сферах, назвавши ці країни ключовими партнерами Тегерана.

Реакція США

Напередодні президент США Дональд Трамп припустив, що Росія може надавати Ірану певну допомогу.

«Думаю, так. І, ймовірно, він вважає, що ми допомагаємо Україні», — сказав Трамп, маючи на увазі російського президента Володимира Путіна.

Союз проти США

Іран і Росія значно посилили співпрацю протягом останнього десятиліття на тлі протистояння зі Сполученими Штатами.

Тегеран постачає Москві ударні безпілотники Shahed, які російська армія використовує у війні проти України. Крім того, у Росії створили підприємства для виробництва цих дронів.

Раніше обидві країни також підтримували режим Башара Асада у Сирії.

2021 року Іран підписав із Китаєм 25-річну угоду про економічне співробітництво, що передбачає масштабні поставки іранської нафти до КНР.

Ситуація в Ормузькій протоці

В інтерв’ю Арагчі також прокоментував ситуацію навколо Ормузької протоки — ключового морського маршруту, через який проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та газу.

За його словами, протока залишається відкритою, однак іранська сторона обмежила рух для суден країн, які вважає своїми противниками.

«Вона закрита лише для американських та ізраїльських кораблів і танкерів, але не для інших», — заявив глава МЗС Ірану.

Загострення ситуації в регіоні вже призвело до зростання світових цін на нафту, які перевищили позначку 100 доларів за барель, що може мати серйозні наслідки для глобальної економіки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану дрони типу «Шахед», які Тегеран вже використав для ударів по американських базах та країнах Близького Сходу.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на підтримку Китаю та інших країн, які можуть надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки. За його словами, відкриття стратегічного морського шляху є ключовим завданням.